وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
شرم الشيخ ضمن أفضل 22 وجهة سياحية عالميًا في نوفمبر

البهى عمرو

رصد إبراهيم عزت، مراسل قناة إكسترا نيوز من شرم الشيخ، الأجواء السياحية المميزة التي تعيشها المدينة، مؤكدًا أنها ما زالت تحتفظ بمكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية.

وأشار «عزت» خلال لقائه على الهواء مباشرة، إلى توقعات نشرتها صحيفة التايمز البريطانية، باختيار شرم الشيخ ضمن أفضل 22 وجهة سياحية عالميًا خلال شهر نوفمبر المقبل، نظرًا لصفاء مياهها وروعة أجوائها في هذا التوقيت من العام.

وأوضح المراسل أن معدلات الإشغال في المدينة تشهد انتعاشًا كبيرًا، حيث سجلت العديد من الفنادق نسب إشغال شبه مكتملة، ما يعكس قوة الموسم السياحي الحالي، وأن الحكومة المصرية تولي ملف السياحة اهتمامًا خاصًا، مع خطة تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية ليس فقط في شرم الشيخ، ولكن أيضًا في عدة محافظات أخرى تستقطب زخمًا سياحيًا متزايدًا.

ووفقًا للأرقام الرسمية، استقبلت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 10 ملايين سائح، مع توقعات بأن يتجاوز العدد مع نهاية العام 20 مليون زائر، وهو ما يعيد السياحة المصرية إلى مستوياتها المعتادة بعد سنوات من التأثر بالظروف الإقليمية والدولية.

وأشار عزت إلى أن ردود فعل السياح في شرم الشيخ إيجابية للغاية، حيث يستمتعون بالأجواء المشمسة والشواطئ الخلابة، إلى جانب الأسواق والأنشطة الترفيهية، وأن الأسواق الأوروبية تظل من أهم مصادر السياحة للمدينة، إلى جانب إقبال متزايد من السياح العرب الذين أكدوا على تميز التجربة السياحية في مصر.

شرم الشيخ الأجواء السياحية الوجهات السياحية العالمية

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

جانب من اللقاء

رئيسة وزراء تونس: نثمّن جهود الرئيس السيسي في الإصلاح الاقتصادي ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية

جانب من اللقاء

الزعفراني: نسعى لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة والاستثمار

الدكتور مصطفى مدبولي

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيرته التونسية | بث مباشر

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

