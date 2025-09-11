شرم الشيخ ضمن أفضل 22 وجهة سياحية عالميًا في نوفمبر

رصد إبراهيم عزت، مراسل قناة إكسترا نيوز من شرم الشيخ، الأجواء السياحية المميزة التي تعيشها المدينة، مؤكدًا أنها ما زالت تحتفظ بمكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية.

وأشار «عزت» خلال لقائه على الهواء مباشرة، إلى توقعات نشرتها صحيفة التايمز البريطانية، باختيار شرم الشيخ ضمن أفضل 22 وجهة سياحية عالميًا خلال شهر نوفمبر المقبل، نظرًا لصفاء مياهها وروعة أجوائها في هذا التوقيت من العام.

وأوضح المراسل أن معدلات الإشغال في المدينة تشهد انتعاشًا كبيرًا، حيث سجلت العديد من الفنادق نسب إشغال شبه مكتملة، ما يعكس قوة الموسم السياحي الحالي، وأن الحكومة المصرية تولي ملف السياحة اهتمامًا خاصًا، مع خطة تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية ليس فقط في شرم الشيخ، ولكن أيضًا في عدة محافظات أخرى تستقطب زخمًا سياحيًا متزايدًا.

ووفقًا للأرقام الرسمية، استقبلت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 10 ملايين سائح، مع توقعات بأن يتجاوز العدد مع نهاية العام 20 مليون زائر، وهو ما يعيد السياحة المصرية إلى مستوياتها المعتادة بعد سنوات من التأثر بالظروف الإقليمية والدولية.

وأشار عزت إلى أن ردود فعل السياح في شرم الشيخ إيجابية للغاية، حيث يستمتعون بالأجواء المشمسة والشواطئ الخلابة، إلى جانب الأسواق والأنشطة الترفيهية، وأن الأسواق الأوروبية تظل من أهم مصادر السياحة للمدينة، إلى جانب إقبال متزايد من السياح العرب الذين أكدوا على تميز التجربة السياحية في مصر.