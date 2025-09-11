رئيس الوزراء يرحب بنظيرته التونسية وينقل لها تحيات الرئيس

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنظيرته التونسية ناقل تحيات الرئيس السيسي لـ قيس سعيد رئيس جمهورية تونس لافتا الي دعم مصر الكامل لاستقرار تونس وتحقيق النهضة من خلال المشروعات التي التي تقيمها تونس لنهضة دولتهم .

واضاف رئيس مجلس الوزراء ان مصر تستضيف اعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة لافتا انه كان هناك ترتيبات بين الوزراء حتي نصل اليوم ما انتهينا اليه لتوقيع اتفاقيات ومذكرات التعاون .



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه التقي مع نظيرته التونسية الرئيس السيسي وناقشوا عدد من الملفات الاقتصادية والدبلوماسية والملفات الاقليمية وأهمهم كان القضية الفلسطينية ما يحدث حاليا في قطاع غزة والتأكيد على حقهم في إقامة دولة مستقلة على حدود ١٩٦٧ .

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.



ورحب رئيس الوزراء في مستهل المؤتمر بالصحفيين والإعلاميين، مشيراً إلى أنه يشرف بحضور الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤتمر اليوم لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم، وما تم تحقيقه مؤخراً من اتجاه نزولي في معدلاته، ومتابعة ما تم الإعلان عنه في هذا الاطار من جانب الوزارة، وكذا جهاز التعبئة العامة والإحصاء، من وصول معدل التضخم إلى 12%، مضيفاً أن هذا الأسبوع شهد حدثا مهما يأتي في إطار وضع رؤية اقتصادية للدولة المصرية، وهو اطلاق السردية الوطنية لتنمية الاقتصادية في مصر.

واستعرض رئيس الوزراء حصاد الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنه تضمن العديد من الأحداث، وفى المقدمة يأتي الحدث المؤسف الخاص باعتداء إسرائيل السافر على الشقيقة قطر أمس، مؤكداً ادانة مصر قيادة وحكومة وشعباً بأشد العبارات هذا الانتهاك الصارخ لكافة المواثيق الدولية والقوانين التي تنظم العلاقات بين الدول، لافتا إلى أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تقوم فيه قطر الشقيقة بالتعاون مع مصر والقيام بدور محوري في الوساطة بين أطراف الصراع الموجودة فيما يخص قطاع غزة، منوها إلى الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد، وإلى أن مثل هذا الاعتداء السافر من شأنه أن يقوض المساعي الدولية لإيقاف اطلاق النار بالقطاع والوصول إلى تهدئة الأوضاع به.