الزعفراني: نسعى لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة والاستثمار

أكدت رئيسة وزراء تونس، سارة الزعفراني، أن العلاقات بين مصر وتونس "علاقات تاريخية واستراتيجية"، تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

اتفاقات ثنائية تمهد لانطلاقة جديدة نحو القارة الإفريقية

وأضافت الزعفراني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيارتها للقاهرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين، والبناء على ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، خاصة في الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضحت أن الجانبين اتفقا على تفعيل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تم توقيعها في مجالات الصحة، التجارة الخارجية، الشباب، الرياضة، والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

كما أشارت رئيسة الحكومة التونسية إلى أهمية الانفتاح المشترك على الأسواق الإفريقية، والاستفادة من موقع مصر وتونس المحوري داخل القارة، لتحقيق التكامل التجاري والاستثماري.

وفي سياق متصل، جددت الزعفراني رفض بلادها لسياسة التهجير القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيدة بالموقف المصري الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.