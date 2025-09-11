مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر وتونس تتشاركان موقفًا ثابتًا تجاه دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، اليوم الخميس، أن البلدين يعملان معًا لدعم هذا المطلب العادل، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وشدد على أن العالم بدأ يدرك أن "لا سبيل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام الشامل والعادل، إلا من خلال الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية".

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لـ تونس

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أوضح رئيس الوزراء أن لقاء رئيسة الحكومة التونسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، وأكد دعم مصر الكامل لتونس في جميع المجالات.

توافق مصري-تونسي بشأن الملف الليبي

كما أشار مدبولي إلى أن المباحثات شملت تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وأن يكون الحل ليبيًا-ليبيًا دون تدخل من أطراف خارجية، بما يضمن استقرار هذا البلد الشقيق.