قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، ناقش عددًا من القضايا والملفات المشتركة على المستوى الثنائي، خصوصًا في الجوانب الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التونسية، عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤكدًا دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات.

توافق مصري-تونسي حول القضايا الإقليمية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المباحثات تناولت أيضًا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في ظل تسارع الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية.

وشدد الجانبان على موقفهما الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال مدبولي: «نعمل سويًا على دعم هذا المطلب العادل، في ظل ما يحدث من اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة».

الملف الليبي حاضر في المباحثات

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد مدبولي وجود اتفاق كامل بين الجانبين على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية، وضرورة أن يكون الحل سياسيًا ليبيًا-ليبيًا، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

السلام لن يتحقق إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

واختتم رئيس الوزراء المصري تصريحاته بالتأكيد على أن العالم بدأ يدرك أن «لا سبيل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام الشامل والعادل إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية»، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لحل هذه القضية الإنسانية.

رئيس الوزراء مصر وتونس دعم مصر لتونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء تطلِق قافلة دعوية بالتعاون مع الأزهر والأوقاف إلى شمال سيناء

د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

البحوث الإسلامية: مجالس علمية بمناطق الوعظ تجدد العهد مع سيدنا المصطفى

ختام التصفيات المركزية للمرحلة الثانية من مسابقة دولة التلاوة بأكاديمية الأوقاف الدولية

اليوم.. ختام التصفيات المركزية للمرحلة الثانية من مسابقة دولة التلاوة بأكاديمية الأوقاف الدولية

بالصور

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد