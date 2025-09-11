مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، ناقش عددًا من القضايا والملفات المشتركة على المستوى الثنائي، خصوصًا في الجوانب الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التونسية، عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤكدًا دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات.

توافق مصري-تونسي حول القضايا الإقليمية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المباحثات تناولت أيضًا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في ظل تسارع الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية.

وشدد الجانبان على موقفهما الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال مدبولي: «نعمل سويًا على دعم هذا المطلب العادل، في ظل ما يحدث من اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة».

الملف الليبي حاضر في المباحثات

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد مدبولي وجود اتفاق كامل بين الجانبين على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي الليبية، وضرورة أن يكون الحل سياسيًا ليبيًا-ليبيًا، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

السلام لن يتحقق إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

واختتم رئيس الوزراء المصري تصريحاته بالتأكيد على أن العالم بدأ يدرك أن «لا سبيل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام الشامل والعادل إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية»، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لحل هذه القضية الإنسانية.