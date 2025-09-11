قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مشهد فلكي نادر.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر غد الجمعة

تعامد القمر على الكعبة المشرفة
تعامد القمر على الكعبة المشرفة
محمد صبري عبد الرحيم

تشهد سماء مكة المكرمة فجر يوم غد الجمعة، ظاهرة تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة، هذه الظاهرة ليست مجرد مشهد بصري رائع بل تحمل دلالات فلكية دقيقة يمكن دراستها وتحليلها علمياً.

تفاصيل ظاهرة تعامد القمر 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيبلغ ميله خط عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها الساعة 03:50 صباحاً بالتوقيت المحلي أي قبل أذان الفجر في المسجد الحرام بـ 61 دقيقة وسيكون ارتفاعه عن أفق مكة 89.5 درجة وقرصه بنسبة 76% بينما تفصل بينه وبين الشمس زاوية استطالة مقدارها 121 درجة ويبعد عن الأرض 366,110 كيلومتر.


وفي الوقت نفسه يمكن رؤية كوكبين في السماء: المشتري باتجاه الشرق وزحل باتجاه الغرب إلى جانب العديد من النجوم الساطعة.

الظاهرة فرصة فريدة

بالنسبة للزوار والمصلين تعتبر هذه الظاهرة فرصة فريدة لمشاهدة القمر في مشهد نادر وجميل. أما بالنسبة للفلكيين فهي اختبار عملي للنماذج الفلكية الدقيقة حيث يمكن مقارنة التوقعات الرياضية بالرصد الفعلي وتحليل الزوايا والارتفاعات ومدى دقة الحسابات.

تعد ظاهرة التعامد إحدى الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية بما فيها القمر ما يجعل تحديد موقعه دقيقاً جدًا. كما يمكن الاستفادة من هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

وقت التعامد يشير إلى اتجاه القبلة

فالموقع الظاهري للقمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد يشير إلى اتجاه القبلة، علماً أن أغلب مواعيد تعامد القمر أو غيره من الأجرام نادراً ما يكون الميل مطابقاً تماماًً لعرض الكعبة فقد يكون بفارق ربع درجة أو نصف درجة، لذلك لا يعتمد على التعامد لتحديد القبلة في المدن القريبة من مكة مثل جدة وعسفان والطائف بينما يمكن للمدن البعيدة عن مكة استخدام هذا التحديد بدقة جيدة.

لذا فإن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة في منطقة الخليج العربي والدول العربية والمناطق التي يظهر فيها القمر فوق الأفق وقت التعامد يمكنهم معرفة اتجاه مكة بدقة تقارب دقة التطبيقات الذكية وللحصول على نتائج أكثر دقة يستخدم المختصون أجهزة قياس فلكية متقدمة لإجراء القياسات.

الظاهرة أحد الأدلة العملية على كروية الأرض

بالإضافة لذلك تعد هذه الظاهرة أحد الأدلة العملية على كروية الأرض إذ يحدث تعامد القمر على الكعبة المشرفة فقط عند خط الطول والعرض المحدد لمكة ولو كانت الأرض مسطحة لكان بالإمكان رؤية التعامد نفسه من مسافات بعيدة في اتجاهات مختلفة بينما الأرصاد العملية تظهر أن التعامد يحدث بدقة عالية في موقع واحد فقط وهذا دليل على انحناء سطح الأرض حيث تختلف الزوايا بحسب الموقع.

يختلف ارتفاع القمر على الأرض الكروية عن الأفق عند التحرك شمالاً أو جنوباً و شرقاً أو غرباً فعند مكة يظهر التعامد بشكل كامل بينما في جدة أو الرياض لن يكون التعامد تاماً وهو دليل واضح على انحناء سطح الأرض.

العلماء يستطيعون حساب وقت التعامد وزاويته بدقة باستخدام نموذج الأرض الكروية وتطابق النتائج المرصودة مع التوقعات الرياضية يعزز كروية الأرض.

جدير بالذكر أن ميل القمر أثناء حركته الشهرية حول الأرض يتغير ضمن ±5 درجات عن دائرة البروج لذلك يحدث تعامد القمر على الكعبة في أوقات معينة فقط ويمكن تحديده بدقة تصل إلى ±0.5 درجة رغم ندرة حدوثه مقارنة بدورات القمر  السنوية حول الأرض.

تعامد القمر على الكعبة المشرفة هو حدث فلكي يجمع بين الدقة العلمية والجمال البصري ويعكس التناغم بين حركة الأجرام السماوية والمواقع الأرضية. مثل هذه الظواهر تمنح العلماء والمهتمين بعلم الفلك فرصة لاستكشاف العلاقة بين الفضاء والأرض من منظور عملي ورصدي كما تمنح الزوار تجربة فريدة للتأمل في جمال الكون وعجائبه.

الكعبة المشرفة تعامد القمر القمر تعامد القمر على الكعبة المشرفة الكعبة الفلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

صحة الشرقية

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

ريم مصطفى

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

بالصور

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد