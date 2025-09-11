أفادت مراسلة قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بدوي صفارات الإنذار تدوي قرب مطار رامون في إيلات خشية تسلل مسيرة.



وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن تل أبيب ستواصل استهداف قيادة حماس على أي مدى قريب أو بعيد.

وزعم رئيس الأركان الإسرائيلي أن حماس أفشلت كل محاولات التفاوض مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تهدأ حتى تستعيد الرهائن وتقضي على حماس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن هجومًا على الدوحة مستهدفًا اجتماع قادة حماس الذين كانوا يبحثون مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

