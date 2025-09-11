قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نحن لا نهزم.. ترامب: الولايات المتحدة واجهت الشر الخالص في هجمات 11 سبتمبر
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة

مصر وتونس
محمد البدوي

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن الدورة 18 من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي تُعد من أقدم اللجان العربية، اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد سلسلة من الاجتماعات بدأت في 8 سبتمبر الجاري.

توقيع مذكرات التفاهم 

وأضافت عادل، في رسالتها من مقر الاجتماعات، أن هذه الدورة تُعقد بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، وشهدت توقيع 8 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات الحيوية، ما يعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، ترأسا الجلسة الرئيسية للاجتماعات، حيث ناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال الاجتماعات، حيث أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن موقف مصر الثابت الرافض لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات تجويع ومحاولات تهجير قسري من أرضه، مؤكدًا أن السلام في المنطقة لا يمكن تحقيقه دون الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.

تناولت الاجتماعات أيضًا تطورات الوضع في ليبيا، وشدد الجانبان على ضرورة الدفع بالمسار السياسي، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات شاملة، مؤكدًا الطرفان أن استقرار ليبيا هو مفتاح الاستقرار في المنطقة بالكامل، وأعربا عن توافق كامل بين مصر وتونس في دعم الحلول السياسية داخل الدولة الليبية.

https://www.youtube.com/watch?v=nb12WkFj57c

مصر مصر وتونس مدبولي القضية الفلسطينية الدكتور مصطفى مدبولي

برنامج منتصف النهار

غباشي: زيارة وزير الخارجية إلى قطر رسالة تضامن واضحة ضد العدوان الإسرائيلي

قطر

حماس: العدوان الإسرائيلي على الدوحة يتطلب تحركا عربيا فوريا

قطر

حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إعلان حرب"

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

