مدبولي: تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وأسعار الكهرباء | أخبار التوك شو

قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، رسالة هامة للأسر المصرية قبل بدء المدارس، قائلا: لو طفلك تعرض للإصابة بالأنفلونزا عليه أن يجلس في البيت يومين أو ثلاثة أيام، وأنه في حالة الإصابة بارتفاع في درجالحرارة واحتقان، يجب الذهاب للطبيب".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هذه الفترة هي فترة تغيير الفصول، وخلال هذه الفترة ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية، وأن خريطة الأمراض التنفسية في مصر لم تتغير.



مدبولي: نعمل على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى الأعمال المصري التونسي يعكس رغبة في توطيد العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، ونتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات وحجم التجارة مع تونس وخلق شراكات استراتيجية كبرى.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بانطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي، نعمل على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي، ونسعى لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال التونسي عبر الغرف التجارية بين البلدين.



وأوضح أن ما يتم ينتج عنه زيادة في حجم التبادل التجاري، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك مضاعفة للمشروعات المشتركة.

وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وتونس مبنية على الأخوة، وأن التنمية والرخاء تبنى من خلال التعاون، وأن الفترة الأخيرة هناك زيادة في حجم التبادل التجاري.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال كلمته بانطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، أن حجم التبادل التجاري ارتفع في عام 2024 ووصل إلى 418 مليون دولار، زيادة تقارب 30 % عن العام السابق، وهناك خطة مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك 40 شركة تونسية مستثمرة في مصر بقطاعات متعددة، وأن مصر خلال العامين المقبلين ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة.

اتحاد الغرف التجارية: التعاون مع تونس يوفر فرص عمل لشباب البلدين

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك رغبة صادقة للتعاون مع تونس، وأننا نأمل في شراكة حقيقية لتوفير فرص عمل لشباب البلدين.

وأضاف الوكيل، خلال انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، أن العمل يتم على تشجيع الاستثمار والتجارة، من أجل تعميق التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.

وأوضح أنه سيتم نقل تجربة مصر في الإعمار، وأنه يتم نقل ما تم في المشروعات الكبرى، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وما تم في البنية التحتية، بهدف التصدير.

وأشار إلى أن ما يتم يعطي فرصة لزيادة التصدير للدول المجاورة، ونعمل على تفعيل اتفاقية أغادير، ومنح الأفضلية للشركات المصرية والتونسية، لغزو الأسواق بالمنتجات المصرية والتونسية، وأنه يجب استغلال موقعنا المتميز من أجل التصدير.

مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا ندعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وندين الاعتداء الإسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته التونسية سارة الزعفراني، بعد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط وتحقيق السلام الشامل والدائم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية.



وأوضح أن هناك عمل مشترك مع تونس لزيادة معدل الاستثمارات المباشرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري لا يلبي تطلعات الشعبين ونعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري لكي يصل إلى مليار دولار خلال عامين .

متحدث الحكومة: الرخصة الذهبية تسّرع من عملية إنشاء المشروعات في زمن قياسي





قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية مهتمة بجذب الاستثمارات في قطاع السياحة، موضحا أن هناك جهود تقوم بها وزارة السياحة بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية لتيسير وتذليل إجراءات التراخيص، وسرعة إنشاء المشروعات أو تخفيف أي أعباء متعلقة بالتراخيص والرسوم.



وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع السياحة يستفيد من الإجراءات العامة التي تقوم بها الدولة في مجال تيسير وتحسين مناخ الاستثمار من خلال الجهود التي تنفذها وزارة الاستثمار على مستوى كافة القطاعات، سواء من حيث تيسير إجراءات إنشاء المشروعات والتراخيص، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الرخصة الذهبية لإنشاء المشروعات إذا توافرت المعايير.

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو





استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الخميس 11-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.23 جنيه للبيع و48.10 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.44 جنيه للبيع، و56.29 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.29 جنيه للبيع، و65.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.85 جنيه للبيع، و12.82 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 157.90 جنيه للبيع، و157.43 جنيه للشراء.

عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس | فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 11 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4208 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4910 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5611 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39280 جنيه.

أسعار الكهرباء لن ترتفع .. الحكومة تحسم الأمر

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل التخفيف عن عبء المواطنين، والجميع يتابع ما يتم من اجتماعات مع القطاع الخاص والمنتخبين لضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق لكي تنخفض الأسعار.

ومن ضمن الأمور التي تشغل بال كل مواطن أسعار الكهرباء، والكل يسأل هل سترتفع الأسعار في شهر أكتوبر، هل الأسعار سترتفع في الفترة المقبلة، وهو ما جعل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرد بكل صراحة على المواطنين، وأكد أنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة.

ارتفاع الرطوبة وتحذيرات من الشبورة صباح اليوم الخميس







أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 يشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس في مصر

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا في الصباح الباكر، حارًا ورطبًا على أغلب مناطق الجمهورية نهارًا، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما في الليل، فيكون مائلًا للحرارة في أوله، ومعتدلًا في آخره.

كما حذّرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، في مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن هناك سحبًا منخفضة تظهر صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية وقد يصاحبها رذاذ خفيف، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.



لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية، وذلك مع قرب دخول البلاد في فصل الشتاء، ووجه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، نصائح طبية هامة للمواطنين، بسبب الأمراض القلبية والصداع الذي قد يصيب البعض.

وقال العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الحالة النفسية والطاقة الإيجابية، والحب والعطاء، ومساعدة المساكين تحسن من إفراز هرمونات السعادة، وتسبب في تحسن القلب، أن العمل الخيري يساهم في تحسن ضربات القلب، ولذلك ننصح كل مواطن بالحفاظ على قلبه، وأن يبتعد عن أي شئ ينتج عنه زعل وغضب.