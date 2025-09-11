وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وتونس مبنية على الأخوة، وأن التنمية والرخاء تبنى من خلال التعاون، وأن الفترة الأخيرة هناك زيادة في حجم التبادل التجاري.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال كلمته بانطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، أن حجم التبادل التجاري ارتفع في عام 2024 ووصل إلى 418 مليون دولار، زيادة تقارب 30 % عن العام السابق، وهناك خطة مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك 40 شركة تونسية مستثمرة في مصر بقطاعات متعددة، وأن مصر خلال العامين المقبلين ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة.

وطالب رجال الأعمال من الجانبين بالعمل على زيادة الاستثمار، وعمل شراكات مشتركة، من أجل فتح أسواق جديدة للبلدين.

وبثت القناة الأول فيديو مباشرا لـ انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عملا مشتركا مع تونس لزيادة معدل الاستثمارات المباشرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري لا يلبي تطلعات الشعبين، وقال: “نعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري لكي يصل إلى مليار دولار خلال عامين”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته التونسية سارة الزعفراني، بعد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أن حجم التبادل خلال الفترة الأخيرة وصل إلى 500 مليون دولار، وهذا رقم صغير.

وأوضح أنه تم اليوم توقيع مذكرات في الصحة والشباب والرياضة، والتجارة الخارجية، والاستثمار.