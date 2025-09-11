قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع الرطوبة وتحذيرات من الشبورة صباح اليوم الخميس

منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 يشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس في مصر 

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا في الصباح الباكر، حارًا ورطبًا على أغلب مناطق الجمهورية نهارًا، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما في الليل، فيكون مائلًا للحرارة في أوله، ومعتدلًا في آخره.

كما حذّرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، في مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن هناك سحبًا منخفضة تظهر صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية وقد يصاحبها رذاذ خفيف، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.
أما عن حالة البحرين، فالبحر المتوسط معتدل إلى خفيف، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب.

ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس المناسبة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

