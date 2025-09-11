ارتفاع الرطوبة وتحذيرات من الشبورة صباح اليوم الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 يشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار.

حالة الطقس في مصر

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا في الصباح الباكر، حارًا ورطبًا على أغلب مناطق الجمهورية نهارًا، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما في الليل، فيكون مائلًا للحرارة في أوله، ومعتدلًا في آخره.

كما حذّرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، في مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة أن هناك سحبًا منخفضة تظهر صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية وقد يصاحبها رذاذ خفيف، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

أما عن حالة البحرين، فالبحر المتوسط معتدل إلى خفيف، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب.

ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس المناسبة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.