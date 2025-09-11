متحدث الحكومة: الرخصة الذهبية تسّرع من عملية إنشاء المشروعات في زمن قياسي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية مهتمة بجذب الاستثمارات في قطاع السياحة، موضحا أن هناك جهود تقوم بها وزارة السياحة بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية لتيسير وتذليل إجراءات التراخيص، وسرعة إنشاء المشروعات أو تخفيف أي أعباء متعلقة بالتراخيص والرسوم.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع السياحة يستفيد من الإجراءات العامة التي تقوم بها الدولة في مجال تيسير وتحسين مناخ الاستثمار من خلال الجهود التي تنفذها وزارة الاستثمار على مستوى كافة القطاعات، سواء من حيث تيسير إجراءات إنشاء المشروعات والتراخيص، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الرخصة الذهبية لإنشاء المشروعات إذا توافرت المعايير.

وتابع: «الرخصة الذهبية تسّرع من عملية إنشاء المشروعات في زمن قياسي، بالتالي يساعد المستثمرين على سرعة تنفيذ المشروعات وتقليل الوقت، وفي ذات الوقت، تخفيف الأعباء عليه».



واختتم المستشار محمد الحمصاني أن عملية التطوير التي يشهدها قطاع السياحة تمثل عامل جذب وترويج قوي لقطاع السياحة في مصر، معلقا: «نأمل مع افتتاح المواقع السياحية البارزة وتطويرها أن يساعد على الترويج، سواء افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون زخم كبير لقطاع السياحة».