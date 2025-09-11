قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
توك شو

متحدث الحكومة: الرخصة الذهبية تسّرع من عملية إنشاء المشروعات في زمن قياسي

محمد الحمصاني
محمد الحمصاني
البهى عمرو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية مهتمة بجذب الاستثمارات في قطاع السياحة، موضحا أن هناك جهود تقوم بها وزارة السياحة بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية لتيسير وتذليل إجراءات التراخيص، وسرعة إنشاء المشروعات أو تخفيف أي أعباء متعلقة بالتراخيص والرسوم.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع السياحة يستفيد من الإجراءات العامة التي تقوم بها الدولة في مجال تيسير وتحسين مناخ الاستثمار من خلال الجهود التي تنفذها وزارة الاستثمار على مستوى كافة القطاعات، سواء من حيث تيسير إجراءات إنشاء المشروعات والتراخيص، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الرخصة الذهبية لإنشاء المشروعات إذا توافرت المعايير.

وتابع: «الرخصة الذهبية تسّرع من عملية إنشاء المشروعات في زمن قياسي، بالتالي يساعد المستثمرين على سرعة تنفيذ المشروعات وتقليل الوقت، وفي ذات الوقت، تخفيف الأعباء عليه».  


واختتم المستشار محمد الحمصاني أن عملية التطوير التي يشهدها قطاع السياحة تمثل عامل جذب وترويج قوي لقطاع السياحة في مصر، معلقا: «نأمل مع افتتاح المواقع السياحية البارزة وتطويرها أن يساعد على الترويج، سواء افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون زخم كبير لقطاع السياحة».

محمد الحمصاني مجلس الوزراء الاستثمارات وزارة السياحة السياحة

