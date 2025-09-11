مدبولي: نعمل على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى الأعمال المصري التونسي يعكس رغبة في توطيد العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، ونتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات وحجم التجارة مع تونس وخلق شراكات استراتيجية كبرى.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بانطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي، نعمل على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي، ونسعى لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال التونسي عبر الغرف التجارية بين البلدين.



وأوضح أن ما يتم ينتج عنه زيادة في حجم التبادل التجاري، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك مضاعفة للمشروعات المشتركة.

ولفت إلى أن هذه الاجتماع بداية لفتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وأما الجميع بين البلدين، وأن تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية .

وأوضح أن التركيز سيكون على القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات، والزراعة، والصناعة، وأنه سيتم تفعيل دور مركز الأعمال المصري التونسي،وأنه من الممكن أن يتم إطلاق بوابة إلكترونية، كما أن الانطلاق إلى افريقيى كتعاون ثلاثي، وأن يتم استغلال الموقع الاستراتيجي.

وبث القناة الأول فيديو مباشر لـ انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عملا مشتركا مع تونس لزيادة معدل الاستثمارات المباشرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري لا يلبي تطلعات الشعبين، وقال: “نعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري لكي يصل إلى مليار دولار خلال عامين”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته التونسية سارة الزعفراني، بعد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أن حجم التبادل خلال الفترة الأخيرة وصل إلى 500 مليون دولار، وهذا رقم صغير.

وأوضح أنه تم اليوم توقيع مذكرات في الصحة والشباب والرياضة، والتجارة الخارجية، والاستثمار.