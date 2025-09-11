غباشي: زيارة وزير الخارجية إلى قطر رسالة تضامن واضحة ضد العدوان الإسرائيلي

أكد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الغزالي للدراسات السياسية، أن زيارة وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى قطر، تأتي في سياق تضامن عربي واضح تقوده مصر بوصفها الشقيق الأكبر في المنطقة، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الفاشل الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح غباشي، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الزيارة تعبّر عن موقف مصري داعم لقطر في وجه الاعتداءات المتكررة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على عدد من العواصم العربية.

وأشار، إلى أن إسرائيل تمادت في استهدافها لعواصم عربية مثل دمشق وبيروت وصنعاء، وها هي اليوم تطال الدوحة، كما سبق وأن هددت مناطق قرب تونس، لافتًا، إلى أن استمرار هذا النهج دون رد فعل عربي جاد قد يؤدي إلى توسيع رقعة الاستهداف لتشمل عواصم أخرى في المنطقة.

وتابع، أن مصر من خلال هذه الزيارة توجه رسالة سياسية واضحة برفض هذا العدوان، وتطالب بإجراءات عملية تُتخذ ضد الكيان الإسرائيلي.

وشدد على أن الرد لا يجب أن يقتصر على الإدانات، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى تحرك جماعي من الدول العربية والإسلامية لمواجهة هذا التمرد الإقليمي.

وأشار إلى الدور الأمريكي في هذه الاعتداءات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحاول التنصل من مسؤوليتها في الضربة الأخيرة، إلا أنها شريكة فيها، سواء عبر الدعم السياسي أو الغطاء العسكري الذي توفره لإسرائيل، وهو ما يضع واشنطن في موضع المساءلة الأخلاقية والسياسية أمام العالم العربي.