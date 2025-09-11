صندوق مكافحة الإدمان: 17 ألف موظف تقدموا بطلبات للعلاج من تعاطي المخدرات

أكد إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يقوم بالتوعية للوقاية من تعاطي المخدرات ويقدم العلاج كما يقوم بالكشف المبكر عن التعاطي.

وقال عسكر في حواره على قناة “ الحياة”: " الصندوق يتعاون مع وزارة التربية والتعليم للكشف على سائقي الحافلات المدرسية ونتعاون مع وزارة الداخلية للكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين ".

وتابع: "من يثبت تعاطيه للمخدرات في حملات الكشف المبكر عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري يتم إنهاء خدمته ".

وأكمل إبراهيم عسكر :" 17 ألف موظف خلال هذا العام تقدموا بطلبات للعلاج من تعاطي المخدرات وفي هذه الحالة لا يقع تحت المسؤولية القانونية ".

ولفت عسكر: " العلاج في صندوق مكافحة الإدمان بالمجان وفي سرية كاملة وتامة ".

