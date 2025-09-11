برلماني يكشف مستهدفات الحكومة من قانون العمل الجديد

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد عالج العديد من الأمور في القانون القديم، مؤكدا على أن قانون العمل من القوانين الهامة التي تمس حياة الفرد والمجتمع من الناحية السياسية والاجتماعية.

القوانين المكملة للدستور

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز أن قانون العمل الجديد كان أحد أهم القوانين المكملة للدستور المصري 2014، وينظم العلاقة بين 3 أطراف تكاد تكون العلاقة بينهم متعارضة، ولابد أن يكون هناك بعض الأحكام لهذا القانون تنظم العمل بينهم.

طموحات العامل

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل أنه عند النظر إلى طموحات العامل من هذا القانون نجد أنه يريد الحفاظ على حقوقه وأجر عادل والحفاظ على حياة المهنية والرعاية الاجتماعية والصحية، فضلا عن الأمان الوظيفي.

زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته صاحب العمل يريد أن يؤمن استثماراته ويضمن قيام العامل بواجباته حتى يعزز الإنتاج، لافتا إلى أن الحكومة تريد من القانون السلام والحفاظ على العلاقة بين الطرفين، وذلك من أجل زيادة الإنتاج والقضاء على معدلات البطالة.