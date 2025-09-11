أحمد الجمال: مصر تعيش مرحلة دقيقة في تاريخها

أكد الكاتب أحمد الجمال، أن الكنيسة الوطنية المصية لها دور هام في مواجهة العدو الصهيوني، مشيرا إلى أن الراحل البابا شنودة أكد ان إسرائيل جاءت بوعد من بلفور وليس بوعد ديني.

وقال أحمد الجمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن العدو الصهيوني، يعمل على ضرب مصر في العمق، فقد يتم تكليف مصريين بالمهمة، وهو ما شاهدناه في ما يقوم به جماعة الإخوان الإرهابية في مهاجمة مصر، لذا فأن مصر تعيش مرحلة دقيقة في تاريخها.

وتابع الكاتب أحمد الجمال، أن هناك محاولة تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من العقلية التي ترى في المصريين العدو الرئيسي لليهود والصهاينة.

