عبد المنعم سعيد: التحولات الجارية بالمنطقة تفرض إعادة النظر في موازين القوى

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن هناك ست دول عربية تربطها اتفاقيات سلام مع إسرائيل، موضحاً أنه لا يدعو إلى نقد تلك الاتفاقيات، لكن من الضروري مراجعتها ضمن استراتيجية طويلة المدى تقودها قوى كبرى في المنطقة مثل مصر والسعودية اللتين تملكان ثقلاً مؤثراً.

حلف عربي–إقليمي

وأشار عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن التحولات الجارية في المنطقة تفرض إعادة النظر في موازين القوى، مؤكداً أن الأمر يتطلب تشكيل حلف عربي–إقليمي موازٍ للتحالف الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة.

وأضاف عبد المنعم سعيد، أن إسرائيل هي الطرف المسؤول عن القتل والتصعيد، وأن مشروعها الحقيقي يتمثل في إقامة ما يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى"، موضحاً أنها تتحدث علناً عن "الشرق الأوسط" بمفهوم يشمل العرب والعجم وكل مكونات المنطقة، مؤكداً أن إسرائيل لا تريد أن تكون في موقع الأقلية كما هو حال الأكراد.