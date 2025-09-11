عبد المنعم سعيد: قصف إسرائيل لقطر اعتداءً صارخ يتجاوز حدود السياسة

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن قصف إسرائيل لقطر يمثل اعتداءً صارخاً يتجاوز حدود السياسة، قائلاً: "حينما يقصفون قطر فهم يدوسون على كرامة أمة بأكملها".

مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط

وأوضح عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن إسرائيل باتت تتحدث علناً عن مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، "عقليات سياسية كبيرة وقادرة على مواجهة الفاشية الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن النخبة الحاكمة في إسرائيل تتبنى أفكاراً فاشية قائمة على العنف والإبادة الجماعية من أجل فرض الهيمنة.

وأشار عبد المنعم سعيد، إلى أن قطر كانت ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، ومع ذلك لم تتردد الأخيرة في استهدافها، وهو ما يعكس طبيعة المخطط الإسرائيلي في التعامل مع المنطقة، داعيا إلى طرح مشروع جديد للشرق الأوسط، يقوم على الاعتراف بإسرائيل كدولة بحجمها الحقيقي، بعيداً عن الطموحات التوسعية التي تسعى إليها.