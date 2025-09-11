قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف عن معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عبد المنعم سعيد: قصف إسرائيل لقطر اعتداءً صارخ يتجاوز حدود السياسة

قطر
قطر
محمد البدوي

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن قصف إسرائيل لقطر يمثل اعتداءً صارخاً يتجاوز حدود السياسة، قائلاً: "حينما يقصفون قطر فهم يدوسون على كرامة أمة بأكملها".

 مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط

وأوضح عبد المنعم  سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن إسرائيل باتت تتحدث علناً عن مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، "عقليات سياسية كبيرة وقادرة على مواجهة الفاشية الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن النخبة الحاكمة في إسرائيل تتبنى أفكاراً فاشية قائمة على العنف والإبادة الجماعية من أجل فرض الهيمنة.

وأشار عبد المنعم سعيد، إلى أن قطر كانت ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، ومع ذلك لم تتردد الأخيرة في استهدافها، وهو ما يعكس طبيعة المخطط الإسرائيلي في التعامل مع المنطقة، داعيا إلى طرح مشروع جديد للشرق الأوسط، يقوم على الاعتراف بإسرائيل كدولة بحجمها الحقيقي، بعيداً عن الطموحات التوسعية التي تسعى إليها.

إسرائيل قطر الشرق الأوسط عبد المنعم سعيد الفاشية الإسرائيلية

