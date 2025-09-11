السعودية تقدم منحة لإمداد سوريا بكميات ضخمة من البترول الخام

أعلنت السعودية اليوم الخميس عن تقديم منحة لسوريا تتمثل في إمدادها بمليون وستمائة وخمسين ألف برميل من البترول الخام.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأنه وُقّعت مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الجانبين، وقعها الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير.

وأضافت وكالة "واس" أن المنحة تُسهم في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، لدعم تنمية الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية لنمو القطاعات الحيوية في سوريا.

بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعكس جهود المملكة للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين البلدين