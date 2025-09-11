قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
تصاعد التوتر بعد غارة الدوحة.. صحف عبرية تحذر: تركيا الهدف التالي لكن جيشها قوي
أقل سعر ذهب اليوم 12-9-2025
كل ما تريد معرفته عن توقف القلب المفاجئ .. الأسباب والأعراض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القومية لسلامة الغذاء: منح الضبطية القضائية خطوة مهمة تضفي قانونية وردعا لعملية التفتيش

الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
علي مكي

علق الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء التابعة لمجلس الوزراء، على قرار وزارة العدل بمنحه إلى جانب 30 من مفتشي الهيئة صفة الضبطية القضائية، قائلا: "تمتع المفتش المسؤول عن الرقابة في الهيئة بالضبطية القضائية والحماية القانونية يمنح ثقلا للعملية التفتيشية ويضع سقفا عاليا من الالتزام ومنع التحايل والغش في الحوار بينه والمصنِّع أو متداول الغذاء، ويزيد التعاون المؤسسي بين الهيئة والجهات القضائية والمتعاملين في مجال تداول الغذائية، وما حدث خطوة مهمة جدا تضفي شرعية وقانونية وقوة وردع لعملية التفتيش".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: "في عام 2024، نفذنا ما يقارب 64 ألف حملة وزيارة ومأمورية على جميع المنشآت الغذائية، ولكن، كان ينقصنا في بعض الأحيان الضبطية القضائية التي تمنحنا نوعا من الرسمية والقانونية".

وتابع: "كان يتمتع جزء من المفتشين بهذه الصفة، ولكن استكمالا للنشاط الرقابي الذي بدأته الهيئة منذ عام 2017، كان الوضع يستلزم أن يتمتع جميع مفتشينا بالضبطية القضائية، وبالفعل، حصلنا عليها تدريجيا، ولدينا ما يقارب 50 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية، ولدينا 20 مكتب منتشر في الموانئ البحرية والجوية والحدودية، وأعتقد أن تمتعهم بالضبطية القضائية سيساعدهم كثيرا في أداء دورهم الرقابي، وفي عام 2024 جرى تنفيذ 65 ألف زيارة، وفحصنا ما يقارب 95 ألف رسالة كانت منتجات غذائية واردة للدولة المصرية، وما يقارب من 227 ألف رسالة كانت معدة للتصدير".

الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبى وزارة العدل

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

تمساح

أمير قطر ورئيس الإمارات

الايجار القديم

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

