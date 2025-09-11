رئيس سلامة الغذاء يبحث مع رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة سبل تيسير حركة تجارة الأغذية

بحث رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي، مع محمد متولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمقر الهيئة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين، خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير سلامة الغذاء على الواردات والصادرات عبر الموانئ البرية والجافة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء، وضمان سرعة الإفراج عن الشحنات المستوفية للاشتراطات، مع الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.



وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء- في بيان اليوم/الخميس/ - أن "الهوبي ومتولي " أكدا على أهمية توحيد الجهود وتبادل البيانات والمعلومات الفنية، وتطوير آليات العمل المشترك بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك دعمًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز التجارة الخارجية وتسهيل حركة السلع عبر الموانئ البرية والجافة، مع الالتزام الصارم بضوابط سلامة الغذاء.



وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ووضع خطة عمل واضحة لتعزيز التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.