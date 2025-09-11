قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
أخبار البلد

رئيس سلامة الغذاء يبحث مع رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة سبل تيسير حركة تجارة الأغذية

رئيس سلامة الغذاء يبحث مع رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة سبل تيسير حركة تجارة الأغذية
رئيس سلامة الغذاء يبحث مع رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة سبل تيسير حركة تجارة الأغذية
أ ش أ

بحث رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي، مع محمد متولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمقر الهيئة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين، خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير سلامة الغذاء على الواردات والصادرات عبر الموانئ البرية والجافة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء، وضمان سرعة الإفراج عن الشحنات المستوفية للاشتراطات، مع الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.


وأوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء- في بيان اليوم/الخميس/ - أن "الهوبي ومتولي " أكدا على أهمية توحيد الجهود وتبادل البيانات والمعلومات الفنية، وتطوير آليات العمل المشترك بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك دعمًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز التجارة الخارجية وتسهيل حركة السلع عبر الموانئ البرية والجافة، مع الالتزام الصارم بضوابط سلامة الغذاء.


وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ووضع خطة عمل واضحة لتعزيز التعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء طارق الهوبي محمد متولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية معايير سلامة الغذاء الموانئ البرية والجافة سرعة الإفراج عن الشحنات

