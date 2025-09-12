صلاح عبدالله يستعيد صورة نادرة مع نجوم رحلوا عن عالمنا

شارك الفنان القدير صلاح عبدالله جمهوره صورة نادرة من أرشيفه الفني، ظهر خلالها برفقة عدد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا.

ونشر صلاح عبدالله الصورة عبر حسابه على "فيسبوك"، ووجّه تساؤلًا لمتابعيه قائلًا: "يا ترى الصورة دي عمرها قد إيه؟ والتلاتة اللي معايا الله يرحمهم مين؟"



وأوضح أن اللقطة تعود إلى كواليس أحد أعماله الفنية القديمة، حيث ظهر بجواره كل من الفنانة ماجدة الخطيب، وسعيد عبدالغني، وحمدي السخاوي.



من ناحية أخرى كشف الفنان القدير صلاح عبد الله عن سعادته بتكريمه عن مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2025.

وقال عبد الله في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن أدوار الشر دائما تكون مركبة ومعقدة ويكون بها فرصة جيدة للفنان ليظهر قدراته الفنية بشكل أفضل

وأضاف: سعدت كثيرا بردود الفعل الإيجابية على المسلسل ككل وأيضا من خلال شخصية "عبد العزيز أبو العزم"، وأكثر ما أسعدنى أن الشخصية جديدة ومختلفة فى أبعادها الاجتماعية والنفسية، ما خلق حالة من التحدي بالنسبة لى.