صلاح عبد الله ينشر صورة ويطرح سؤالا للجمهور









شارك الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بالفنانه ماجده الخطيب و الفنان سعيد عبد الغني و الفنان حمدي السخاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك





وعلق صلاح عبد الله علي الصوره :" تفتكروا الصورة دي عمرها قد إيه؟!والتلاتة اللي معايا(الله يرحمهم)مين؟!وإتجعنا ليه؟!".

صلاح عبد الله يتحدث عن وتقابل حبيب

من ناحية أخرى كشف الفنان القدير صلاح عبد الله عن سعادته بتكريمه عن مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2025.

وقال عبد الله في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن أدوار الشر دائما تكون مركبة ومعقدة ويكون بها فرصة جيدة للفنان ليظهر قدراته الفنية بشكل أفضل

وأضاف: سعدت كثيرا بردود الفعل الإيجابية على المسلسل ككل وأيضا من خلال شخصية "عبد العزيز أبو العزم"، وأكثر ما أسعدنى أن الشخصية جديدة ومختلفة فى أبعادها الاجتماعية والنفسية، ما خلق حالة من التحدي بالنسبة لى.

واستطرد صلاح عبد الله أرى أن تجربة مسلسل "وتقابل حبيب" ممتعة وسعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون وإيجابية.

وكشف الفنان القدير عن أصعب المشاهد بالنسبة له فى شخصية عبد العزيز أبو العزم، قائلًا إن جلوسه على كرسى متحرك، كان أمرًا مرهقًا فى البداية حتى أصبح جزءًا من الشخصية

ولفت صلاح عبد الله إلى أنه مهما تعددت ألقابه سيظل يحب لقب "عم صلاح عبد الله حبيب الكل" والذي يراه أجمل لقب من الجمهور.

مسلسل "وتقابل حبيب" يضم مجموعة كبيرة من النجوم وهم ياسمين عبد العزيز ، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وكان أول تعاون بارز بين ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين كان في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض في رمضان 2020، وقدم العمل قصة اجتماعية رومانسية مليئة بالتحديات التي تواجهها المرأة المطلقة في المجتمع، ولعبت ياسمين دور "غالية" التي تعاني من طلاقها وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، وهو ما لامس مشاعر الكثير من المشاهدين وتفاعلوا مع قصة المسلسل، ويعد ذلك التعاون الثالت بين ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين بمسلسل "و تقابل حبيب".

وكان التعاون الثاني بينهم بمسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2021.