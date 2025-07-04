صلاح عبد الله يودّع شيكابالا بكلمات من القلب بعد اعتزاله الكرة

نشر الفنان الكبير صلاح عبد الله بوستر مؤثر عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، يحمل صورة محمود عبد الرازق شيكابالا، وأرفقه بقصيدة شعرية كتبها خصيصًا للنجم الأسمر، تحت عنوان:«نثرية كروية في حب شيكابالا بعد إعلان اعتزاله».

وكتب عبدالله في كلماته المليئة بالمشاعر:«الكورة عاشت بتقولك خدني وحضني يا شيكابالا، واركني في الزاوية اللي في بالك الواضح الزاوية اللي في بالي، يا فهد يا أسمراني فيك حاجة محيراني، إزاي كنت تبتسمعني وتلبي ندايا في ثواني، والاعجب والأغرب شيكا لما بتعزفني مزيكا، ترقيص مع وصلات ولا الثروهات والهات وخد والخد وهات، وعمرك ما كنت أناني يا فهد يا أسمراني يا بني. الزمالك جدودك ورثوا عشقهم ليا لولادهم اللي بوجودك زاد حبهم مية مية».



كلمات صلاح عبد الله جاءت بمثابة وداع حزين ومؤثر لأسطورة الزمالك، شيكابالا، الذي قرر تعليق الحذاء بعد مشوار طويل من العطاء والإبداع في الملاعب.