خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 25 مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة

البهى عمرو

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، يوسف أبو كويك، بأن حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم وصلت إلى 25، منهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع، جراء سلسلة غارات مكثفة شنّتها المقاتلات الإسرائيلية على مختلف محاور التقدم البري، لافتا إلى أن من بين الضحايا 14 فردًا من عائلة واحدة في منطقة لتوام شمال غزة، حيث دمر القصف منزلهم بالكامل، ولا تزال بعض الجثث تحت الأنقاض.

وأشار المراسل، إلى أنه في مناطق أخرى، قامت قوات الاحتلال بقتل 3 فلسطينيين في جباليا النزلة بعد استهدافهم مباشرة عبر طائرة مسيرة، بالإضافة إلى قصف مكثف طال المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، كما شهدت الساعات 24 الماضية كثافة نارية غير مسبوقة، خصوصًا في مخيم الشاطئ الذي تعرضت فيه 12 بناية للتدمير الكامل، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمباني المجاورة.

وشدد «أبو كويك» على استمرار دعوات الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء المناطق الغربية من مدينة غزة، مع نشر منشورات تطالب النازحين بالتوجه نحو جنوب القطاع، خصوصًا منطقة المواصي، متابعا أن هذا النزوح لا يشمل إلا جزءًا بسيطًا من السكان، حيث لا تزال هناك مئات الآلاف في وسط وغرب المدينة، يعيشون في خيام متناثرة على الطرق وفي أحياء مختلفة.

وأشار المراسل إلى وجود عقبات كبيرة أمام عمليات النزوح، أبرزها ارتفاع تكاليف النقل والعيش في المناطق الجنوبية والوسطى التي لا تتوفر فيها الأراضي بسهولة، إذ يضطر السكان لدفع مبالغ مقابل الحصول على أماكن لإقامة خيام أو دفع إيجارات شقق مرتفعة تصل لأكثر من ألف دولار شهريًا.

وأردف أن هذه الظروف تعيق مغادرة الكثيرين، حيث يصر عدد كبير منهم على البقاء رغم المخاطر، متجنبين تكرار تجربة النزوح القسري السابقة التي شهدها القطاع.

