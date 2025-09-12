ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 25 مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، يوسف أبو كويك، بأن حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم وصلت إلى 25، منهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع، جراء سلسلة غارات مكثفة شنّتها المقاتلات الإسرائيلية على مختلف محاور التقدم البري، لافتا إلى أن من بين الضحايا 14 فردًا من عائلة واحدة في منطقة لتوام شمال غزة، حيث دمر القصف منزلهم بالكامل، ولا تزال بعض الجثث تحت الأنقاض.

وأشار المراسل، إلى أنه في مناطق أخرى، قامت قوات الاحتلال بقتل 3 فلسطينيين في جباليا النزلة بعد استهدافهم مباشرة عبر طائرة مسيرة، بالإضافة إلى قصف مكثف طال المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، كما شهدت الساعات 24 الماضية كثافة نارية غير مسبوقة، خصوصًا في مخيم الشاطئ الذي تعرضت فيه 12 بناية للتدمير الكامل، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمباني المجاورة.

وشدد «أبو كويك» على استمرار دعوات الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء المناطق الغربية من مدينة غزة، مع نشر منشورات تطالب النازحين بالتوجه نحو جنوب القطاع، خصوصًا منطقة المواصي، متابعا أن هذا النزوح لا يشمل إلا جزءًا بسيطًا من السكان، حيث لا تزال هناك مئات الآلاف في وسط وغرب المدينة، يعيشون في خيام متناثرة على الطرق وفي أحياء مختلفة.

وأشار المراسل إلى وجود عقبات كبيرة أمام عمليات النزوح، أبرزها ارتفاع تكاليف النقل والعيش في المناطق الجنوبية والوسطى التي لا تتوفر فيها الأراضي بسهولة، إذ يضطر السكان لدفع مبالغ مقابل الحصول على أماكن لإقامة خيام أو دفع إيجارات شقق مرتفعة تصل لأكثر من ألف دولار شهريًا.

وأردف أن هذه الظروف تعيق مغادرة الكثيرين، حيث يصر عدد كبير منهم على البقاء رغم المخاطر، متجنبين تكرار تجربة النزوح القسري السابقة التي شهدها القطاع.