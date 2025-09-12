قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لطيفة توجه رسالة لـ كاظم الساهر في عيد ميلاده

لطيفة
لطيفة
قسم الفن

هنأت الفنانة التونسية لطيفة، النجم العراقي كاظم الساهر، بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف اليوم، متمنية له عامًا سعيدًا ومليئًا بالعطاء الفني المستمر.
 

ونشرت لطيفة عبر حسابها على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو يضم لقطات من أعمالها المشتركة مع "القيصر"، وعلّقت عليه قائلة:
“كل سنة وأنت طيب، ومالي حياتنا بفنك الراقي يا محترم، يا طيب، يا عشرة العمر وشريك النجاحات. ربنا يديك الصحة، ويحفظ لك عيلتك، ويحفظك لكل جمهورك… وأنا من أول جمهورك.”
 

ويحتفل اليوم النجم العراقي الكبير كاظم الساهر بعيد ميلاده، وسط سيل من التهاني التي انهالت عليه من جمهوره ومحبيه ونجوم الفن في الوطن العربي. 

وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، استطاع "القيصر" أن يثبت اسمه كواحد من أعمدة الغناء العربي، بصوته الدافئ وكلماته المختارة بعناية، وتلحينه الذي يدمج بين الطرب الأصيل والتجديد المعاصر.

