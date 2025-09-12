قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يجهز قوافل من الدعاة لتقديم العلوم الدينية في المدن الحدودية والبدو
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وزد بالدوري
الرباعية تحذر: لا مستقبل للسودان تحت هيمنة الإخوان أو الميليشيات المسلحة
أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب
سموحة 2011 يفتتح الدوري بالتعادل 1-1 مع طلائع الجيش
محمد العدل يشن هجوما ناريا على هؤلاء قبل انتخابات الأهلي
سفير فلسطين بالقاهرة: القرار الأممي يجدد الدعم الدولي لحق شعبنا في إقامة دولته
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025
بعد خناقة أنت فلاح من المنوفية | الداخلية : التحقيق في تبادل الاتهامات بين البلوجر أدهم سينجر وآخر على أولوية المرور
روسيا ترفض اتهامات برلين تورطها في انتهاك طائرات مسيّرة أجواء بولندا
ومازال العطاء موصولا.. الأوقاف: مساعدة غزة واجب ممتد منذ بداية الأزمة
خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الخطيب في الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ألونسو متفائل بشأن عودة بيلينجهام

ألونسو
ألونسو
القسم الرياضي

أعرب تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن أمله بحذر في عودة جود بيلينجهام للملاعب قبل أكتوبر مع استمرار تعافي لاعب وسط منتخب إنجلترا من جراحة في الكتف.

كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بعيدًا عن الملاعب منذ خضوعه لعملية جراحية في يوليو لمعالجة مشكلة طويلة الأمد في الكتف الأيسر والتي عانى منها منذ عام 2023، مما أجبره على اللعب رغم عدم الراحة مع النادي والمنتخب.

قال ألونسو في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قبيل استعداد فريقه لمواجهة ريال سوسيداد يوم السبت: "أتمنى أن أتمكن من العودة قبل أكتوبر. بدأ يتدرب مع الفريق. بذل جهدًا كبيرًا خلال فترة تعافيه. إنه في حالة جيدة جدًا".

بيلينجهام، الذي انضم إلى ريال مدريد قادمًا من بوروسيا دورتموند قبل عامين، قرر أخيرًا الخضوع لجراحة بعد كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن وصلت إصابته المستمرة إلى نقطة الانهيار. قال في يونيو الماضي، بعد أن شوهد كثيرًا وهو يرتدي حمالة كتف خلال المباريات: "لقد سئمت من اللعب بالحزام".

وتفاقمت الإصابة لأول مرة ضد رايو فاليكانو، مما أجبره على الغياب عن مباراتين مع ريال مدريد ومنتخب إنجلترا في أواخر عام 2023.

وستمنح عودته المحتملة دفعة قوية لمتصدر الدوري الإسباني، الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد تسع نقاط بجانب أتليتيك بلباو بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث الافتتاحية.

بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي استمرت لمدة أسبوعين، أعرب ألونسو عن سعادته بحالة فريقه في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لفترة صعبة تتضمن مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك مارسيليا يوم الثلاثاء.

وقال المدرب الذي يركز على الحفاظ على بدايته المثالية في ملعب أنويتا الصعب: "الأمر الأكثر أهمية هو أن الجميع عادوا بصحة جيدة، وأننا لم نعاني من أي مشاكل بسبب الإصابات".

ستكون مباراة صعبة، فكل مباراة مهمة للغاية، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وهذه النقاط قد تكون حاسمة على المدى البعيد. علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع كل مباراة ونركز على الاستعداد الجيد، كما قال ألونسو.

خلال فترات التوقف الدولية، علينا وضع أهداف قصيرة المدى لتجاوز شهري أبريل ومايو. لا نريد أن نفقد تركيزنا. إنها طريقة للحديث عن الأمر وتنظيم أفكارنا من خلال توزيع الأهداف والدقائق.

تشابي ألونسو ريال مدريد منتخب إنجلترا

