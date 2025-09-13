قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
إضافة المواليد 2025.. كل ما تعرفه عن استمارة التموين الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 13-9-2025

محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر 2025،  وفقًا للأسعار المعلنة بدون احتساب المصنعية.

تأتي هذه الأسعار وسط متابعة دقيقة من قبل المتعاملين في سوق الذهب، سواء من المستثمرين أو المقبلين على الشراء بغرض الزينة أو الادخار.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة، نحو 5606 جنيهات للبيع و5583 جنيهًا للشراء. أما جرام الذهب عيار 22 فقد بلغ 5139 جنيهًا للبيع و5118 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 4905 جنيهات للبيع و4885 جنيهًا للشراء. بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4204 جنيهات للبيع و4187 جنيهًا للشراء.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 245606 جنيه5583 جنيه 
عيار 225139 جنيه5118 جنيه 
عيار 214905 جنيه4885 جنيه 
عيار 184204 جنيه4187 جنيه 
عيار 143270 جنيه3257 جنيه 
عيار 122803 جنيه2791 جنيه 
الاونصة174357 جنيه173646 جنيه 
الجنيه الذهب39240 جنيه39080 جنيه 
الأونصة بالدولار3653.90 دولار

أما جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ 3270 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، في حين سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 2803 جنيهات للبيع و2791 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة  174,357 جنيهًا للبيع و173,646 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39,240 جنيهًا للبيع و39,080 جنيهًا للشراء.

وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة من الذهب  3653.90 دولارًا، ما يعكس ارتباط الأسعار المحلية بالتغيرات في السوق الدولية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير سعر الصرف والعرض والطلب المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قد تختلف قليلًا من محل صاغة لآخر، تبعًا لمصاريف التشغيل وهامش الربح، إضافة إلى اختلاف قيمة المصنعية التي يتم تحديدها وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وتصميمها.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 24

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

