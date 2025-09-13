قررت جهات التحقيق، حبس شخص متهم بسرقة حقيبة من داخل سيارة في القاهرة 4 أيام.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من داخل سيارة عقب كسر زجاجها، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.

بالفحص، تبين أنه لم تُسجل أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة في البداية، إلا أن فرق البحث توصلت إلى مالك السيارة، والذي يعمل محاسبًا ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث أفاد بتعرض سيارته للسرقة أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة حلوان، مؤكدًا سرقة حقيبة تحتوي على ملابس فقط.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم، حيث تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في الجريمة (مفك). وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة مماثلة بنفس الأسلوب، مشيرًا إلى أنه تخلص من الحقيبتين بعد أن اكتشف خلوهما من أي مبالغ مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وضبط الخارجين عن القانون.