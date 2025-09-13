قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
لفتة إنسانية..رئيس الوزراء يحضر حفل زفاف نجل وزير النقل الراحل هشام بركات | صور
الحاجة ماجدة ابنة الدقهلية: أدعو الله أن يطيل عمرى لاختم كتابة القرآن الكريم بيدى| شاهد
حبس شخص متهم بسرقة حقيبة من داخل سيارة في القاهرة

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس شخص متهم بسرقة حقيبة من داخل سيارة في القاهرة 4 أيام.
 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من داخل سيارة عقب كسر زجاجها، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.

بالفحص، تبين أنه لم تُسجل أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة في البداية، إلا أن فرق البحث توصلت إلى مالك السيارة، والذي يعمل محاسبًا ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث أفاد بتعرض سيارته للسرقة أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة حلوان، مؤكدًا سرقة حقيبة تحتوي على ملابس فقط.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم، حيث تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في الجريمة (مفك). وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة مماثلة بنفس الأسلوب، مشيرًا إلى أنه تخلص من الحقيبتين بعد أن اكتشف خلوهما من أي مبالغ مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وضبط الخارجين عن القانون.

