10 أفعال تغرمك 50 جنيه حال ارتكابها | احذرها

يرتكب الكثير من المواطنين مخالفات عديدة حظرها القانون، وفرض غرامات على المخالفين لأحكام هذا القانون .



في هذا الصدد، نصت المادة (378) من قانون العقوبات على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:



- من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر.

- من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه.

- من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك.

- من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية.

- من أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها.



- من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.

- من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.



كما يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:



1- من تسبب بإهماله في تضييع أو إتلاف شيء من المباني أو المرافق أو الأملاك العامة المعدة للمنفعة العامة.



2- من أتلف عمدًا أو نقل بدون ترخيص العلامات الموضوعة لإرشاد المرور أو لتنظيمه أو لحفظ الغابات أو العقارات أو لتعيين الحدود أو قياس الأراضي.



3- من أتلف أو أزال عمدًا الحواجز أو الأسوار أو غيرها من الأشياء الموضوعة لحماية أملاك الدولة أو الأملاك العامة.



4- من رعى مواشيه أو تركها ترعى في أراضٍ أو مزروعات أو منشآت ليست مملوكة له بدون إذن صاحب الشأن."