برنامج "صباح البلد" يرصد أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد صباح اليوم، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في السوق، وفيما يلي تفاصيل أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات:

سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم 12-9-2025

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 48.24 جنيه

سعر البيع: 48.14 جنيه اليورو:

سعر الشراء: 56.25 جنيه

سعر البيع: 56.37 جنيه

الجنيه الإسترليني:

سعر الشراء: 65.07 جنيه

سعر البيع: 65.24 جنيه

الريال السعودي:

سعر الشراء: 12.83 جنيه

سعر البيع: 12.86 جنيه

الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 157.56 جنيه

سعر البيع: 157.94 جنيه

وتعكس هذه الأسعار تغيرات طفيفة في السوق، مع بقاء الدولار الأمريكي عند مستوى مستقر نسبيًا، في حين تشهد العملات الأوروبية والخليجية بعض التحركات الطفيفة.