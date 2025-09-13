غرفة السياحة تبدأ نشر أسماء الكيانات غير الشرعية وتحرر بلاغات بالنيابة

في خطوة غير مسبوقة في إطار جهودها لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة بالأنشطة السياحية خاصة تنظيم رحلات الحج والعمرة , بدأت غرفة شركات السياحة نشر أسماء عدد من تلك الكيانات على الحسابات الرسمية للغرفة بوسائل التواصل الاجتماعي , مع تحذير المواطنين من التعامل مع تلك الكيانات

وبدأت الغرفة كذلك تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكيانات التي يتم نشر أسمائها , ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام الغرفة بنشر أسماء كيانات جديدة جاري رصدها والتأكد من عملها المخالف

يأتي هذا التحرك في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة منذ فترة ومن خلال لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية برئاسة وليد خليل عضو مجلس إدار الغرفة و بالتنسيق مع أعضاء المجلس , حيث رصدت اللجنة ممارسة عدد من الكيانات العمل في نشاط رحلات الحج والعمرة وذلك بالمخالفة للقانون , كما أن تلك الكيانات بعيدة تماما عن رقابة الجهات المختصة خاصة وزارة السياحة والاثار مما يهدد بضياع حقوق المواطنين الراغبين في أداء الحج والعمرة



وقد بدأت اللجنة فور رصد عدد من تلك الكيانات من خلال نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وكذلك محاولات الوصول مباشرة للمواطنين , بدأت التحري حول تلك الكيانات والتأكد من أن نشاطها مخالف للقانون , وحرصت الغرفة على تحذير المواطنين من التعامل مع تلك الكيانات حفاظا على حقوقهم وصونا لسلامتهم.