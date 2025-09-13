خالد أبو الوفا: منتدى الأعمال المصري التونسي منصة لتعزيز الشراكة وتحويل العلاقات لمشروعات واقعية

أكد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وعضو مجلس الشيوخ، أن انعقاد منتدى الأعمال المصري التونسي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحويلها من مجرد تعاون ثنائي إلى مشروعات عملية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأوضح أبو الوفا أن المنتدى يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي مصر وتونس، وحرصهما على دعم الشراكات في مختلف المجالات، خصوصًا الزراعة والصناعات الغذائية والنقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تمثل فرصًا واعدة لتعظيم الاستثمارات المشتركة وتوسيع حجم التبادل التجاري.

وأضاف أن مصر وتونس تمتلكان العديد من العلامات التجارية الناجحة التي أثبتت حضورًا قويًا في الأسواق العربية والأفريقية، وهو ما يشكل قاعدة مهمة لإطلاق شراكات جديدة وتوسيع رقعة التعاون في قطاعات الإنتاج والتصدير.

وشدد رئيس الغرفة التجارية بسوهاج على أن أهمية المنتدى لا تقتصر على اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال، بل تمتد لتكون منصة لتبادل الخبرات وبحث آليات التكامل الصناعي والتجاري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات المشتركة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في مصر وتونس.