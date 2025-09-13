قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
بعد إنصاف المحكمة لـ وفاء عامر.. المنتج محمد فوزى: هذا عدل ربنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خالد أبو الوفا: منتدى الأعمال المصري التونسي منصة لتعزيز الشراكة وتحويل العلاقات لمشروعات واقعية

مصر وتونس
مصر وتونس
ولاء عبد الكريم

أكد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج وعضو مجلس الشيوخ، أن انعقاد منتدى الأعمال المصري التونسي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحويلها من مجرد تعاون ثنائي إلى مشروعات عملية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأوضح أبو الوفا أن المنتدى يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي مصر وتونس، وحرصهما على دعم الشراكات في مختلف المجالات، خصوصًا الزراعة والصناعات الغذائية والنقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تمثل فرصًا واعدة لتعظيم الاستثمارات المشتركة وتوسيع حجم التبادل التجاري.

وأضاف أن مصر وتونس تمتلكان العديد من العلامات التجارية الناجحة التي أثبتت حضورًا قويًا في الأسواق العربية والأفريقية، وهو ما يشكل قاعدة مهمة لإطلاق شراكات جديدة وتوسيع رقعة التعاون في قطاعات الإنتاج والتصدير.

وشدد رئيس الغرفة التجارية بسوهاج على أن أهمية المنتدى لا تقتصر على اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال، بل تمتد لتكون منصة لتبادل الخبرات وبحث آليات التكامل الصناعي والتجاري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات المشتركة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في مصر وتونس.

العلاقات الاقتصادية منتدى الأعمال المصري التونسي منتدى الأعمال مصر وتونس القطاعات والصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

بوستر حفل أنغام

تبدأ من 550 درهم.. أسعار تذاكر حفل أنغام في دبي

منى زكي

منى زكي تتألق في أحدث ظهور بلوك كاجوال.. صور

هنا الزاهد

هنا الزاهد تدعم القضية الفلسطينية في أحدث ظهور.. شاهد

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد