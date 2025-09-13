تشكيل آرسنال لمواجهة نوتنجهام.. إيزي يظهر لأول مرة وميرينو بديلا لـ رايس

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها فريقه مواجهة نوتنجهام فوريست، مساء السبت، على ملعب "سيتي جراوند"، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت التشكيلة الظهور الأول للوافد الجديد إيبيريتشي إيزي في التشكيل الأساسي، بعد انضمامه هذا الصيف من كريستال بالاس، حيث يبدأ المباراة ضمن ثلاثي الهجوم إلى جانب نوني مادويكي وفيكتور جيوكيريس، الذي يقود الخط الأمامي للمدفعجية.

وقرر أرتيتا منح راحة للنجم الإنجليزي ديكلان رايس، ليشارك بدلاً منه الإسباني ميكيل ميرينو في خط الوسط إلى جانب زوبيميندي وأوديجارد.

من جانبه، يدخل نوتنجهام فوريست اللقاء تحت قيادة فنية جديدة بقيادة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، الذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي نونو إسبيرتو سانتو، في أول اختبار رسمي له مع الفريق في البريميرليج.

تشكيل آرسنال

دافيد رايا – يوريان تيمبر – موسكيرا – غابرييل ماجالهاييس – ريكاردو كالافيوري – مارتن زوبيميندي – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجارد – نوني مادويكي – إيبيريتشي إيزي – فيكتور جيوكيريس.

تشكيل نوتنجهام فوريست

ميلفن سيلس – نيكو ويليامز – موراتو – موريلو – إبراهيما سنجاري – نيمانيا ميلينكوفيتش – كالوم هودسون أودوي – إليجاه أندرسون – مورغان جيبس وايت – دان ندويي – كريس وود.