سؤال فى النواب لإغلاق الكيانات الوهمية من مدارس ومعاهد التمريض

﻿تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العالي بشأن مواجهة الكيانات الوهمية من مدارس ومعاهد التمريض.

مشيراً إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت كيانات وهمية تدّعي أنها مدارس أو معاهد تمريض معتمدة، وتقوم باستقطاب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور برسوم مالية كبيرة، في حين أنها غير مُعترف بها من الوزارات المعنية ولا تمنح خريجيها أي تراخيص أو شهادات رسمية لمزاولة المهنة.

وقال " شمس الدين " : إن هذه الظاهرة لا تمثل فقط عملية نصب مالي على الأسر البسيطة، بل تهدد أيضًا مستقبل مئات الشباب والفتيات الذين يكتشفون بعد سنوات من الجهد والدراسة أنهم لا يملكون مؤهلاً معترفاً به، فضلًا عن خطورتها على المنظومة الصحية إذا ما تسلل غير المؤهلين لممارسة مهنة التمريض متسائلاً : ما هي خطة الحكومة لمواجهة هذه الكيانات الوهمية وإغلاقها بشكل عاجل وحاسم؟ وهل هناك آلية واضحة للتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لنشر قائمة بالمدارس والمعاهد المعتمدة رسميًا على نطاق واسع؟ وما هي إجراءات التوعية التي سيتم اتخاذها حتى لا يقع الطلاب والطالبات وأسرهم في فخ هذه المؤسسات الوهمية؟

كما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : وهل هناك خط ساخن أو منصة رسمية يستطيع أولياء الأمور الرجوع إليها للتأكد من اعتماد المؤسسة التعليمية قبل دفع أي مبالغ مالية؟ مؤكداً أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل حماية للأسر المصرية، وصونًا لمهنة التمريض، وحفاظًا على سمعة الدولة في ضبط المنظومة التعليمية والصحية.