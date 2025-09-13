قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال فى النواب لإغلاق الكيانات الوهمية من مدارس ومعاهد التمريض

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

﻿تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى  رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العالي بشأن مواجهة الكيانات الوهمية من مدارس ومعاهد التمريض.

 مشيراً إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت كيانات وهمية تدّعي أنها مدارس أو معاهد تمريض معتمدة، وتقوم باستقطاب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور برسوم مالية كبيرة، في حين أنها غير مُعترف بها من الوزارات المعنية ولا تمنح خريجيها أي تراخيص أو شهادات رسمية لمزاولة المهنة.

وقال " شمس الدين " : إن هذه الظاهرة لا تمثل فقط عملية نصب مالي على الأسر البسيطة، بل تهدد أيضًا مستقبل مئات الشباب والفتيات الذين يكتشفون بعد سنوات من الجهد والدراسة أنهم لا يملكون مؤهلاً معترفاً به، فضلًا عن خطورتها على المنظومة الصحية إذا ما تسلل غير المؤهلين لممارسة مهنة التمريض متسائلاً : ما هي خطة الحكومة لمواجهة هذه الكيانات الوهمية وإغلاقها بشكل عاجل وحاسم؟ وهل هناك آلية واضحة للتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لنشر قائمة بالمدارس والمعاهد المعتمدة رسميًا على نطاق واسع؟ وما هي إجراءات التوعية التي سيتم اتخاذها حتى لا يقع الطلاب والطالبات وأسرهم في فخ هذه المؤسسات الوهمية؟

كما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : وهل هناك خط ساخن أو منصة رسمية يستطيع أولياء الأمور الرجوع إليها للتأكد من اعتماد المؤسسة التعليمية قبل دفع أي مبالغ مالية؟ مؤكداً أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل حماية للأسر المصرية، وصونًا لمهنة التمريض، وحفاظًا على سمعة الدولة في ضبط المنظومة التعليمية والصحية.

سؤال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى وزير التعليم العالي والبحث العالي الكيانات الوهمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد