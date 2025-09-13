الزراعة تعلن تجديد الإعتماد الدولي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بفرع الإسماعيلية، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية.



وقالت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن ذلك يعد إنجازا جديدا يؤكد على التزام مصر بالجودة والمعايير الدولية في مجال الصحة الحيوانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وأشارت عيد إلى أن المعمل قد حصل على تجديد الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025، وهو ما يؤكد قدرته على تقديم خدمات معملية عالية الجودة، لافتة إلى أن ذلك الاعتماد يشمل مجالات حيوية لضمان سلامة الدواجن، وهي: اختبار تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل (PCR) حيث يُستخدم هذا الاختبار للكشف عن فيروس إنفلونزا الطيور، فضلا عن عزل ميكروب السالمونيلا حيث يُعد هذا الاختبار ضروريًا لضمان خلو الدواجن من هذا الميكروب الذي قد يسبب أمراضًا.

واضافت أن هذا الإنجاز يعزز من دور المعهد في دعم الأمن الغذائي القومي، ويبرز أهمية المعمل في خدمة محافظات القناة وسيناء، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة الأمن الحيوي وسلامة الغذاء في مصر.