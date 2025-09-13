قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
برلمان

ضوابط جديدة لتشغيل الأطفال في قانون العمل

قانون العمل
قانون العمل
محمد الشعراوي

دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ أول شهر سبتمبر الجاري 2025، متضمنا مجموعة من الضوابط المشددة الخاصة بتشغيل الأطفال، بهدف حمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم التعليمية والصحية.

ألزم القانون أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالا دون سن السادسة عشرة بمنحهم بطاقة عمل معتمدة من مكتب القوى العاملة المختص، تتضمن صورة الطفل وتثبت صلته بالمنشأة، بما يعزز الرقابة على بيئة العمل.

ونصت المادة (99) على حظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم على العمل اعتبارا من سن الثانية عشرة، في إطار دمج تدريجي يراعي تطور قدراتهم البدنية والعقلية.

كما منحت المادة (100) الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنظمة لتشغيل الأطفال، بما يشمل تحديد شروط العمل، والضوابط المرتبطة بالمهن والصناعات المسموح بها أو المحظورة بحسب المراحل العمرية المختلفة، وذلك لحماية الأطفال من الأعمال الخطرة أو غير المناسبة لهم.

