إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
محافظات

قافلة طبية شاملة بمستشفى سيوة المركزي .. غدا

ايمن محمود

تنطلق غداً الأحد  بواحة سيوة  قافلة طبية شاملة بمستشفى سيوة المركزي على أن يقوم مسئولى القافلة بجولات ميدانية في قرىٰ سيوة، برعاية القوات المسلحة.

وتضم القافلة العديد من  التخصصات  الباطنة- القلب -النساء والتوليد- العظام

- الأنف والأذن- الجلدية بالإضافة إلى خدمات بيطرية

 ومن المقرر ان تبدء القافلة غداً"الأحد: بمستشفى سيوة المركزي؛ على ان تيقوم مسئولى القافلة بجولات علاجية لتقديم خدمات القافلة ليبعض المناطق  والقرى “قرية أبو شروف -المراقي بهي الدين- أم الصغير”، وتهدف القافلة لتقديم خدمات طبية مجانية لأهالي سيوة في مختلف التخصصات".

 من ناحية أخرى وفى وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر  لجهود المشاركه المجتمعيه الجادة والفاعلة لجمعية أصول لتنمية المجتمع ،والتعاون مع المحافظة في تقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين خاصة في أقصى المناطق الصحراوية، وذلك من خلال الدفع بهدايا ومساعدات غذائية وكساء للأسر الأولي بالرعاية خاصة بمنطقة العزيزية ببرانى وعدد من أسر الأيتام بمرسي مطروح.

واوضحت الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية اصول لتنمية المجتمع أنه استمراراً لأنشطة الجمعية على مدار خمس سنوات لخدمة أهالي مطروح تم دفع بقافلة خيرية لمنطقة العزيزيزه غرب براني وتقديم هدايا لعدد (٥٠) اسرة و ذلك بالتنسيق اللوجيستي مع جهاز التنمية والتعمير بالساحل الشمالي الغربي.

حيث تم توزيع أسرة ماعز و ٤٠ كيلو علف لكل أسرة، و٥٠ بطانيه ، وشنط مواد غذائية تحتوي كل شنطة على١٤ كيلو مواد غذائية أساسية ومتنوعة بالإضافة إلى حلويات المولد النبوي الشريف لإدخال البهجة على الأسر والأطفال، وكذلك توزيع عدد (۱۰۰) شنطة مدرسية.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الجمعية. إلى أنه تم أيضا حرصا على استقرار الأسرة حفر عدد (۳) آبار بمناطق متفرقة ، و ترميم الاسقف المطلوبه لعدد ٢٠ سقف وذلك بقيمة نحو ١،٤ مليون جنيه.

كما قامت جمعية اصول بتنفيذ يوم مع عدد من الأيتام بمرسى مطروح مع توزيع هدايا شنط وأدوات مدرسية و حلوى المولد النبوي الشريف احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف وإدخال البهجة على الأطفال مع وجود عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

مطروح واحة سيوة محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح

