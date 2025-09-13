قافلة طبية شاملة بمستشفى سيوة المركزي .. غدا

تنطلق غداً الأحد بواحة سيوة قافلة طبية شاملة بمستشفى سيوة المركزي على أن يقوم مسئولى القافلة بجولات ميدانية في قرىٰ سيوة، برعاية القوات المسلحة.

وتضم القافلة العديد من التخصصات الباطنة- القلب -النساء والتوليد- العظام

- الأنف والأذن- الجلدية بالإضافة إلى خدمات بيطرية

ومن المقرر ان تبدء القافلة غداً"الأحد: بمستشفى سيوة المركزي؛ على ان تيقوم مسئولى القافلة بجولات علاجية لتقديم خدمات القافلة ليبعض المناطق والقرى “قرية أبو شروف -المراقي بهي الدين- أم الصغير”، وتهدف القافلة لتقديم خدمات طبية مجانية لأهالي سيوة في مختلف التخصصات".

من ناحية أخرى وفى وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود المشاركه المجتمعيه الجادة والفاعلة لجمعية أصول لتنمية المجتمع ،والتعاون مع المحافظة في تقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين خاصة في أقصى المناطق الصحراوية، وذلك من خلال الدفع بهدايا ومساعدات غذائية وكساء للأسر الأولي بالرعاية خاصة بمنطقة العزيزية ببرانى وعدد من أسر الأيتام بمرسي مطروح.

واوضحت الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية اصول لتنمية المجتمع أنه استمراراً لأنشطة الجمعية على مدار خمس سنوات لخدمة أهالي مطروح تم دفع بقافلة خيرية لمنطقة العزيزيزه غرب براني وتقديم هدايا لعدد (٥٠) اسرة و ذلك بالتنسيق اللوجيستي مع جهاز التنمية والتعمير بالساحل الشمالي الغربي.

حيث تم توزيع أسرة ماعز و ٤٠ كيلو علف لكل أسرة، و٥٠ بطانيه ، وشنط مواد غذائية تحتوي كل شنطة على١٤ كيلو مواد غذائية أساسية ومتنوعة بالإضافة إلى حلويات المولد النبوي الشريف لإدخال البهجة على الأسر والأطفال، وكذلك توزيع عدد (۱۰۰) شنطة مدرسية.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الجمعية. إلى أنه تم أيضا حرصا على استقرار الأسرة حفر عدد (۳) آبار بمناطق متفرقة ، و ترميم الاسقف المطلوبه لعدد ٢٠ سقف وذلك بقيمة نحو ١،٤ مليون جنيه.

كما قامت جمعية اصول بتنفيذ يوم مع عدد من الأيتام بمرسى مطروح مع توزيع هدايا شنط وأدوات مدرسية و حلوى المولد النبوي الشريف احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف وإدخال البهجة على الأطفال مع وجود عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة