غياب عمرو وردة عن قائمة لاريسا أمام تريبوليس بالدوري اليوناني

أعلن نادي لاريسا اليوناني تعاقده مع المصري عمرو وردة في صفقة انتقال حر، أمس الجمعة، بعقد يمتد لموسم واحد، ليعود مجددًا إلى الفريق الذي تألق معه في وقت سابق.

وكان وردة - البالغ من العمر 31 عامًا - قد ارتدى قميص لاريسا موسم 2019/20، إذ شارك في 23 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، ليترك بصمة مميزة مع الفريق.

أول تعليق لـ وردة

وقال وردة بعد الانضمام للفريق اليوناني مجددا : "اسعى بكل قوة للعودة الي المنتخب عبر بوابة لاريسا اليوناني، انه نادي كبير واعمل بجهد لكي أعود إلي صفوف المنتخب الوطني مرة أخرى".

ويستعد فريق لاريسا لمواجهة نظيره أستيراس تريبوليس، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.

وشهدت القائمة غياب المصري عمرو وردة، بعد انضمامه للفريق، ليتأجل ظهوره الأول.

وجاءت قائمة لاريسا اليوناني كالتالي:

حراسة المرمى: أناجنوستوبولوس، ميليساس، فينيتيكيديس.

خط الدفاع: بيريز، أبوستولاكيس، سورليس، باغاليانيس، ستايكوس، تشاكلا، فايسال، جروزوس، ساجال.

خط الوسط: أندرادا، أتاناسوف، خاتزسترافوس، كوفاتشيفيتش، مورجوس، بانتيلاكيس، باباجيورجيو.

خط الهجوم: جاراتي، توبتا، جيوسس، باساس.