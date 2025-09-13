قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة
ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية
بي-21 رايدر.. قاذفة شبحية تعيد رسم مستقبل التفوق الجوي الأمريكي| صور
رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
أحمد موسى يستعرض كلمات الوفود المشاركة في اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نكون عضو مراقب بالأمم المتحدة
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟
بسبب توترات المنطقة.. أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في جولة سياحية بشرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عدي الدباغ يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى المصري بالدوري

صورة من الهدف
صورة من الهدف
إسلام مقلد

نجح عدي الدباغ في تسجيل الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى النادي المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الدباغ بعد الهدف في الدقيقة 30 من انطلاق المباراة بعد إكماله لكرة ارتدت من القائم على خط المرمى لتعلن عن تقدم الزمالك 1-0.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري المقرر لها في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
محمد صبحي.

محمود بنتايج .

حسام عبد المجيد .

محمد إسماعيل .

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

خوان بيزيرا .

عدي الدباغ .

آدم كايد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وصلاح مصدق وبارون أوشينج وأحمد فتوح وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:
حراسة المرمى: عصام مجلي.

خط الدفاع:

كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط:

محمد مخلوف - محمود حمادة - احمد علي عامر.

خط الهجوم:

عبدر الحيم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن.

البدلاء:

محمود حمدي - أحمد منصور - خالد صبحي - حسن علي- أحمد عيد - أحمد القرموطي - حسين فيصل - عمر الساعي - موجيشا.

عدي الدباغ نادي الزمالك الزمالك النادي المصري البورسعيدي النادي المصري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

ترشيحاتنا

شريف اكرامي

شريف إكرامي يعلق برسائل نارية بعد تصريحات حسام غالي

سيراميكا

شوط أول سلبي بين سيراميكا وسموحة بالدوري

بعثة منتخب الشباب تحت 20 سنة

بعثة منتخب 20 سنة تغادر إسطنبول بعد ترانزيت 7 ساعات إلى تشيلي

بالصور

جريمة قتل ودماء على يد شيري عادل تفتتح أولى حلقات "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

يقلل خطر السرطان والضغط والكوليسترول .. إمكانيات خارقة لاتعرفها عن البصل

البصل
البصل
البصل

أبرزهم يسرا .. نجوم الفن فى عزاء المطرب عمرو ستين

يسرا من عزاء عمرو ستين
يسرا من عزاء عمرو ستين
يسرا من عزاء عمرو ستين

اول ظهور لوفاء عامر بعد الحكم بحبس ابنة مبارك

وفاء عامر وزوجها محمد فوزي
وفاء عامر وزوجها محمد فوزي
وفاء عامر وزوجها محمد فوزي

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد