فيريرا يشيد بآدم كايد .. واستقرار دفاع الزمالك

أشاد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمستوى آدم كايد خلال لقاء المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

وأوضح فيريرا خلال المؤتمر الصحفي، أن آدم كايد يمتلك جودة كبيرة تجعله قادرًا على اللعب في مركز الجناح وأيضًا مراكز أخرى، وتم استبداله لأنه لم يشارك بشكل كافي في الفترة الماضية، مشددًا على أنه يثق في قدراته مع الفريق.

وفيما يخص خط الدفاع، قال فيريرا لا يوجد سبب لإجراء تغييرات بعد نجاح اللاعبين في الحفاظ على نظافة الشباك، لكن كل شيء وارد في الأيام المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة .