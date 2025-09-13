︎"الطفولة والأمومة" يعلن عن ميثاق شرف لمناهضة جريمة ختان الإناث

أعلن المجلس القومي للطفولة والامومة ، التوافق على الاعلان عن ميثاق شرف لمقدمي الخدمات الصحية، جاء ذلك خلال ختام فعاليات مؤتمر "درع أمان يحميها من الختان"، الذي يُعقد تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للرعاية الصحية، ونقابة الأطباء ومنظمة يونيسيف.

وذلك في إطار الجهود المشتركة للتوعية بخطر ختان الإناث، التي تعد جريمة صحية واجتماعية تؤثر سلبا على صحة وحقوق الفتيات في مصر، مع التأكيد على الدور المحوري للأطباء في حماية الفتيات.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن توقيع الأطباء هذا الميثاق يمثل نقلة نوعية كبيرة ويساهم في تغيير المفاهيم ويجسد التزامنا وإيمانا منهم بدورهم المهني والأخلاقي في حماية صحة وكرامة الفتيات ومساهمة في بناء مجتمع خال من هذه الممارسة الضارة مشددة علي ضرورة تعميمه علي مستوي الجمهورية.

ممارسة ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون

وأشارت رئيس المجلس، الى أن الميثاق سيحمل عدة محاور منها الإقرار بأن ممارسة ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون وأن الأطباء يدركون تماما المخاطر الصحية الجسدية والنفسية والاجتماعية والحماية من ختان الإناث ونعتبره ممارسة ضارة تخالف مبادئ المهنة الطبية والإنسانية والالتزام بتعزيز دورن الاطباء في نشر الوعي المجتمعي بمخاطر ختان الإناث وضرورة القضاء على هذه الظاهرة كما سيتضمن ايضا الالتزام بالامتناع عن الترويج أو تقديم أي استشارات طبية قد تدعم هذه الممارسة بأي شكل من الأشكال. وتقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة للفتيات والنساء المتأثرات بختان الإناث، والعمل على مساعدتهن في التغلب على الآثار الضارة لهذه الممارسة، بالإضافة الى التعاون مع الجهات الصحية والقانونية في الإبلاغ عن أي حالات ختان إناث يتم اكتشافها أو الاشتباه فيها وإنه لا يوجد في الطب ما يسمى بختان الإناث، فهو تشويه وليس تجميلا.

وجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تضمنت مناقشة الجوانب الصحية والدينية والقانونية والاجتماعية لجريمة تشوية الاعضاء التناسلية للاناث والتي تؤثر سلبا علي الفتيات ومن ثم علي المجتمع ، والذي استمر علي مدار يومين برئاسة الدكتور سحر السنباطي رئيس المجلس وحضور السيد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والسيدة ناتاليا ويندر روسي ممثل اليونيسف فى مصر، والدكتورة ناهد محمد مدير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، والدكتور محمد شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أبو النجا الحجاجى رئيس نقابة الأطباء بالأقصر، والدكتور السعيد الغول نائب رئيس جامعة الأقصر لشئون المجتمع، والشيخ حمدي زكي عبدالله ممثلا عن الأزهر الشريف، والقس رويس عبد الملاك ممثلا عن الكنسية المصرية، وبمشاركة الدكتورة غادة الدري عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.