عاطف حنفي: خسرنا 3 نقاط بسبب أخطاء القلاوي ونطالب بالعدالة

أكد عاطف حنفي، المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، أن إدارة النادي قررت التقدُّم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري ضد الحكم حمادة القلاوي، بسبب ما وصفه بـ'الأخطاء التحكيمية المؤثرة' خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوضح عاطف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد ، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الفريق كان له ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب لصالح اللاعب محمد فخري، مشيرًا إلى أن الحكم لم يلجأ لتقنية الفيديو 'VAR' رغم وضوح اللعبة، مما أثار استياء الجهاز الفني واللاعبين.



وأضاف عاطف حنفي:'لن نصمت عن حقنا، ما يحدث يؤثر على نتائج الفريق في الدوري، نحن لا نتهم الحكم ولكننا نطالب بالعدالة، فهذه الأخطاء تتكرر وتكلفنا نقاطًا ثمينة.'

وواصل عاطف حنفي، ليست المرة الأولى التي يشعر فيها النادي بالظلم التحكيمي من القلاوي، مستشهدين بعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح سيف تيري أمام المصري في الموسم الماضي.

وأتم عاطف حنفي تصريحاته مؤكدًا أن الفريق خسر ثلاث نقاط بسبب خطأ تحكيمي واضح، في ظل منافسة صعبة هذا الموسم، مطالبًا اتحاد الكرة بالتدخل لضمان الحياد التحكيمي وعدم تكرار تلك الأخطاء المؤثرة.