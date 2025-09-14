عضو اتحاد الصناعات: تعديل تعريف المشروعات الصغيرة يوسع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 5%

أشاد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، باستجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمطالب الصناع الخاصة بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة الذي يحدده البنك المركزي للاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.

وأوضح نصر الدين، أن تعريف المشروعات الصغيرة حالياً هو أن تكون المشروعات التي تصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 50 مليون جنيه، وطالب بتعديله إلى 100 مليون جنيه، خاصة بعد تحريك سعر الصرف أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما استجاب له الوزير.

وأضاف نصر، في تصريحات صحفية له اليوم، أن البنك المركزي وافق على القرار، ولكن لابد من موافقة مجلس النواب المنحل حالياً، مطالباً بتطبيق القرار بشكل استثنائي حتى ينعقد المجلس ويوافق على القرار.

أكد علاء نصر الدين، أن الهدف من ذلك هو إضافة شريحة أكبر من الشركات المستفيدة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التي تواجهها الشركات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن بيانات الحكومة تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات في مصر، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 91% من إجمالي المشروعات. كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر نحو 75% من فرص العمل، ومشروعات القطاع الخاص غير الزراعي تبلغ نحو 95% من المنشآت، وتساهم المشروعات الصغيرة بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.