وكيل صحة الإسماعيلية لصدى البلد: نعمل على تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية|حوار

د. ريم مصطفى وكيل الصحة بالإسماعيلية:

نسعى للارتقاء بالخدمة الصحية وتوسيع نطاق التغطية

نقل تبعية المنشآت الطبية للهيئة العامة للرعاية الصحية بعد التشغيل التجريبي

الطب الوقائي خط الدفاع الأول.. ومراقبة الأغذية والمياه والتطعيمات حتى الحدود الجغرافية

الأعباء زادت بعد انضمام الإسماعيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

صرف الألبان المدعمة يتم وفق معايير صارمة لضمان وصولها للمستحقين

استعدادات مكثفة تجري علي قدم وساق داخل مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور ريم مصطفي وكيل الصحة بالمحافظة، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025.

« صدى البلد »، أجرى حوارا مع دكتور ريم مصطفي، أوضحت فيه الاختصاصات والمسئوليات التي تقع علي عاتق الشئون الصحية بعد الفصل الذي تم نتيجة انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

في البداية ما هي الخدمات المنوطة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة تحت إدارتكم؟



ـ نحن نحاول بقدر المستطاع الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة، أنشطة مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية المتنوعة، منها متابعة المنشآت تحت التطوير من خلال إدارة التخطيط والإدارة الهندسية في المديرية، كذلك توصيل المرافق من شبكات صرف وتيار كهربائي لها ، ثم الاستلام المبدئي « تحت الملاحظة »، وبعد تلافي الملاحظات بيتم الاستلام الإداري وتسكين المنشأة بالاطقم الطبية وفرشها الطبي والغير طبي والتشغيل التجريبي خلال فترة انتقالية قصيرة، ثم تشكيل لجنة نقل الأصول لنقل تبعية المنشأة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

* لإدارة الطب الوقائي دور حيوي في مديرية الشئون الصحية .. ما تعقيبك؟



ـ بالنسبة للشق الوقائي، يعتبر الطب الوقائي بالمديرية من أهم القطاعات التي لها دور كبير وهام بتفعيل الإجراءات الوقائية قبل انتشار العدوي أو الفيروس، ولها أكثر من دور، مثل مراقبة الأغذية علي المطاعم والمطابخ والأكشاك والمنافذ، بالإضافة إلي إدارة صحة البيئة لسحب عينات المياه من محطات المياه والصرف الصحي وحمامات السباحة، كذلك إدارة التطعيمات لمتابعة التطعيمات الروتينية في جميع المدارس الي أبعد نقطة جغرافية حدودية بين الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، وتطعيمات المسافرين، غرفة مكافحة العدوي والترصد للإبلاغ والمتابعة، مهيأة بالإنترنت والأعضاء والكوادر الطبية.

* بعد انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل .. نقدر نقول إنه تم تقليل معدل الضغط علي مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية؟

ـ بالعكس، ربما انخفض في جانب ولكن زادت الأعباء في جوانب اخري، بالتدقيق هنجد أن بعض الهيئات أصبحت تقدم الخدمة العلاجية فقط، لكن مديرية الشئون الصحية تقوم حاليا بعدة خدمات وأهمية تنظيم الأسرة منها متابعة الخصائص السكانية، بالإضافة الي تقديم خدمة لعشرات آلاف منتفع من السيدات ندوات عن صحة المرأة، وسائل تنظيم اسرة، الرضاعة الطبيعية، الكشف المبكر عن السرطان، بالإضافة الي تنظيم المبادرات الرئاسية والقومية بتوقيع كشف أمراض مزمنة للمواطنين في المهرجانات والأندية والكنائس في أعياد القيامة، كذلك صرف الألبان المدعمة وحوكمة معايير منظومة الصرف لحصول المستحقين بالفعل عليها.

* وماذا عن باقي الخدمات؟!

ـ تجري مديرية الشئون الصحية متابعة للمنشآت الطبية الخاصة، ميكنة العلاج الحر، المرور علي مصحات الإدمان وإغلاق الغير مرخص منها، كما هناك إشراف كامل ومراقبة فعالة من جانب مديرية الشئون الصحية على جميع المستشفيات الخاصة بالمحافظة، ولم نتردد لحظة فى اتخاذ أى إجراءات حازمة تجاه أى تجاوزات أو شكاوى تتقدم إلينا، حيث لا يوجد أحد فوق القانون، فنحن جميعا فى خدمة المرضى فى أى مكان، سواء بالمستشفيات الخاصة أو المستشفيات الحكومية.

* وماذا عن تقيمكم لأداء العاملين في المديرية ؟

ـ نهتم بإستمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية ؛ للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.