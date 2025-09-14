وكيل صحة الإسماعيلية في حوار لصدي البلد : نعمل علي تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية |صور

الإسماعيلية تجهز استقبال العام الدراسي الجديد برعاية صحية متكاملة

نهتم بانضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة

تُجري مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، استعدادات مكثفة على قدم وساق لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025.

وأجرى «صدى البلد» حوارًا مع الدكتورة ريم مصطفى، أوضحت خلاله الاختصاصات والمسؤوليات التي تقع على عاتق المديرية بعد الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

في البداية، ما هي الخدمات المنوطة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة تحت إدارتكم؟

ـ نسعى بقدر المستطاع إلى الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة. وتشمل أنشطة المديرية متابعة المنشآت تحت التطوير من خلال إدارة التخطيط والإدارة الهندسية، بالإضافة إلى توصيل المرافق من شبكات صرف وكهرباء، ثم الاستلام المبدئي «تحت الملاحظة»، وبعد تلافي الملاحظات يتم الاستلام الإداري وتسليم المنشأة بالأطقم الطبية والفرش الطبي وغير الطبي، وتشغيلها تجريبيًا خلال فترة انتقالية قصيرة، ثم تشكيل لجنة نقل الأصول لنقل تبعية المنشأة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

لإدارة الطب الوقائي دور حيوي في المديرية.. ما تعليقك؟

ـ بالنسبة للشق الوقائي، يُعد الطب الوقائي من أهم القطاعات التي لها دور بارز في تفعيل الإجراءات الوقائية قبل انتشار العدوى أو الفيروسات. وتشمل مهامه مراقبة الأغذية في المطاعم والمطابخ والإكشاك والمنافذ، وإدارة صحة البيئة لسحب عينات المياه من محطات المياه والصرف الصحي وحمامات السباحة، إضافة إلى متابعة التطعيمات الروتينية في جميع المدارس، وتطعيمات المسافرين، وتشغيل غرفة مكافحة العدوى والترصد مجهزة بالإنترنت والأعضاء والكوادر الطبية.

بعد انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. هل انخفض الضغط على المديرية؟

ـ بالعكس، ربما انخفض في جانب، لكنه زاد في جوانب أخرى. فبعض الهيئات تقدم الخدمة العلاجية فقط، بينما تواصل المديرية تقديم خدمات متعددة، وأهمها تنظيم الأسرة، ومتابعة الخصائص السكانية، وتقديم خدمات لنشرات صحية لعشرات آلاف المستفيدين من السيدات، تشمل ندوات عن صحة المرأة، ووسائل تنظيم الأسرة، والرضاعة الطبيعية، والكشف المبكر عن السرطان، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الرئاسية والقومية، مثل توقيع كشوف الأمراض المزمنة في المهرجانات والأندية والكنائس في أعياد القيامة، وصرف الألبان المدعمة، مع حوكمة معايير منظومة الصرف لضمان وصولها للمستحقين فعليًا.

وماذا عن باقي الخدمات؟

ـ تتابع المديرية المنشآت الطبية الخاصة، وتعمل على ميكنة العلاج الحر، والمرور على مصحات الإدمان وإغلاق غير المرخص منها. كما يوجد إشراف كامل ومراقبة فعالة على جميع المستشفيات الخاصة بالمحافظة، دون تردد في اتخاذ أي إجراءات حازمة تجاه أي تجاوزات أو شكاوى، إذ لا يوجد أحد فوق القانون. نحن جميعًا في خدمة المرضى في أي مكان، سواء بالمستشفيات الخاصة أو الحكومية.

وماذا عن تقييمكم لأداء العاملين في المديرية؟

ـ نهتم بالرقابة والمتابعة المستمرة على الوحدات الصحية، للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.