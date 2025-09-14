هشام يونس: صرف بدل الصحفيين والمعاشات غدا

قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين إنه تلقى إخطارًا من المستشار ياسر المعبدي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بأن بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين قد وصل لحسابات المجلس، وسيتم تحويله لحسابات النقابة.



وأشار يونس أنه سيتم صرف البدل غدا من حسابات النقابة.

وأضاف أمين صندوق الصحفيين أنه سيتم أيضا صرف المعاشات للمستحقين من الصحفيين وأسرهم، عبر البنوك والهيئة القومية للبريد وذلك بإجمالي نحو 6 ملايين جنيه.



وأوضح يونس أنه سيتم إرسال أقساط البنوك المستحقة على الزملاء التي تخصم من البدل بعد غد الثلاثاء.



وأكد يونس أن الدولة لا تفرق بين الصحف القومية والحزبية والخاصة في موعد صرف البدل الذي يتم صرفه للجميع من وزارة المالية في موعد واحد، مشيرا أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي تقوم بالصرف من حساباتها الخاصة لحين ورود البدل من وزارة المالية.