آمال ماهر: ممكن أخوض تجربة الزواج لو ربنا أراد ليه لأ

كشفت الفنانة آمال ماهر عن إمكانية خوضها تجربة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أن الأمر في النهاية "قسمة ونصيب" وإن أراد الله قد يحدث.

وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "ممكن أخوض تجربة الزواج مرة تانية لو ربنا أراد ليه لأ؟".

امال ماهر توجه رسالة لجمهورها: انتوا سبب وجودي

كما وجهت رسالة خاصة لجمهورها، معبرة عن امتنانها الكبير لدعمهم المتواصل، وأضافت: "شكرًا للجمهور، إنتو سبب وجودي وسبب أماني وثقتي في نفسي، ويارب المحبة دي تزيد دايمًا".

امال ماهر تكشف تفاصيل حفلها المنتظر مع مدحت صالح

وتحدثت آمال ماهر عن حفلها مع المطرب مدحت صالح في قصر عابدين 5 أكتوبر المقبل، مؤكدة أنها لم تبدأ بروفات حفلها عن قريب وتذاكر الحفل ستكون دخلها لبناء بيوت للفقراء، معربة عن سعادتها البالغة بمشاركة مدحت صالح الغناء في حفل واحد.

حفل امال ماهر ومدحت صالح

وطرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان مدحت صالح والفنانة آمال ماهر -المرتقب في قصر عابدين يوم 5 أكتوبر- تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر، بين الفئات السعرية التالية: (1000 جنيه مصري، 1500 جنيه مصري، 2000 جنيه مصري، 2500 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 4000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 7000 جنيه مصري)



