اقتصاد

استقرار أسعار الذهب محليا في ختام تعاملات اليوم الأحد

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال ختام التعاملات اليوم.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب "وتحركاته في مصر، خلال ختام التعاملات اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.


أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية يوم الأحد  

سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم  الأحد  نحو 5571  جنيهًا للشراء.
 

سعر الذهب عيار 22
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد إلى 5107  جنيهات للشراء.
 

سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأحد إلى 4875  جنيهًا للشراء .
 

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد نحو 4179 جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 14 
سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو  3250  جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 12
سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الأحد نحو 2786 جنيهات للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 39000 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 
أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 173291  جنيها.
 

سعر أوقية الذهب عالميا
سجلت سعر الأوقية 3643.12  دولار سعر  البورصة العالمية.
 

 وقد شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بنسبة 0.7%، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما سجلت الأوقية في البورصة العالمية ارتفاعًا بلغ 1.6%، مدفوعًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:
معدل الفائدة الرئيسية:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.


 

